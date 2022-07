La coppia formata da SonIa Bruganelli e Paolo Bonolis è senza dubbio la più chiacchierata e discussa. Nei giorni scorsi, alcuni fan hanno ipotizzato una crisi tra i due coniugi a causa di alcuni cinguettii criptici pubblicati dalla 48enne romana. In seguito ai numerosi pettegolezzi di Gossip, la diretta interessata ha deciso di intervenire e mettere a tacere i rumor sul suo conto.

L’episodio incriminato

Al giorno d’oggi, i fan sono molto attenti a quello che un personaggio famoso pubblica sul proprio account social. Lo scorso 1º luglio, Sonia Bruganelli su Twitter ha scritto: “Gli amori finiscono.

Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Sono bastate queste semplici parole per far ipotizzare ai fan della coppia che tra la produttrice televisiva e Paolo Bonolis ci fosse una crisi in atto. Il gossip è stato alimentato anche da un tweet della 48enne messo in evidenza l’8 maggio 2021. In quel caso Bruganelli aveva spiegato che spesso l’amore non è mai come si immagina e spesso quello che sembra non corrisponde mai alla realtà dei fatti.

La moglie di Bonolis rompe il silenzio

Dopo le voci di una presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la 48enne ha deciso di fare chiarezza. Scendendo nel dettaglio, la produttrice televisiva ha postato su Instagram un breve video in compagna del marito.

Nella didascalia, la diretta interessata ha mostrato come lei e il conduttore si stanno divertendo in vacanza a Formentera. A quanto pare tra la coppia non c’è alcuna crisi in corso. Paolo e Sonia sono più uniti che mai e nella prossima stagione saranno ancora protagonisti sul piccolo schermo.

Nelle recenti interviste, la stessa Bruganelli aveva spiegato di avere trovato il suo equilibrio al fianco di Paolo.

Infine, la diretta interessata aveva elogiato il Bonolis per essere stato un marito perfetto in tutti questi anni.

Bonolis-Bruganelli: dove li rivedremo in tv

Nella prossima stagione televisiva targata Mediaset, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis torneranno sul piccolo schermo. Il conduttore romano è stato confermato al timone di Avanti un Altro.

Inoltre, Bonolis sarà alla condizione de Il ritorno di Ciao Darwin. Per quanto riguarda la moglie, la 48enne romana è stata riconfermata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7: quest’anno al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe, ma la new entry Orietta Berti.

Mentre da un lato la riconferma di Bonolis è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, non si può dire lo stesso di Bruganelli. Tuttavia, la 48enne potrebbe stupire i “fedelissimi” del reality show di Canale 5: secondo alcuni fan del GFVip, Sonia sarebbe stata un po’ troppo di parte e avrebbe difeso concorrenti indifendibili.