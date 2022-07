L'ex calciatore Sossio Aruta, già partecipante a Uomini e donne e poi al Grande Fratello Vip, ha deciso di lanciare un appello ai suoi fan. Il 51enne ha spiegato di voler realizzare il suo sogno nel cassetto: ovvero, quello di diventare un allenatore di calcio. L'uomo ha precisato di essere in possesso del patentino UEFA B, quindi può allenare in Eccellenza, in Promozione e in Serie D.

L'appello dell'ex cavaliere

L'ex protagonista di U&D, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto una richiesta ai suoi follower.

Nel dettaglio, Sossio Aruta ha postato un video in cui ha chiesto di girare il suo video a tutti i direttori sportivi o presidenti di una società che sono alla ricerca di un allenatore di calcio: "Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello di iniziare una nuova carriera come allenatore".

L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha precisato di essere in possesso del patentino di UEFA B dal 2006. Dunque, ha tutte le carte in regola per realizzare il suo sogno.

Inoltre, Sossio ha confidato che essendo un ex calciatore che ha militato nelle squadre minori fino all'età di 40 anni potrebbe mettere in pratica tutte le sue conoscenze apprese sul campo.

Sossio pronto a cambiare città

Nella seconda parte del video, Sossio Aruta ha ammesso di avere già contattato molte persone che vivono nell'ambiente calcistico. Fino ad oggi, però, il diretto interessato non avrebbe ricevuto risposte.

Ma a quanto pare non si è fatto scoraggiare: "Le tento tutte, mai dire mai nella vita".

L'ex calciatore vive a Taranto con la compagna Ursula Bennardo, i figli di lei e Bianca (la figlia nata dalla loro unione).

Tuttavia, Aruta afferma di essere disposto a lasciare la Puglia pur di realizzare il suo sogno: "Mi posso spostare in qualsiasi regione d'Italia".

'No perdite di tempo'

Nella parte finale del video l'ex cavaliere di U&D ha chiesto ai suoi follower di prendere sul serio l'appello: "Una cortesia, no perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa molto seria, professionale ed è lavoro".

Il diretto interessato si è augurato di ricevere moltissimi messaggi in privato di persone interessate al suo appello.

Il 51enne si era fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo ormai oltre vent'anni fa, partecipando al reality show di Italia 1 "Campioni": il programma riguardava proprio degli aspiranti calciatori. Successivamente Sossio ha preso parte a Uomini e Donne, a Temptation Island e al Grande Fratello Vip.