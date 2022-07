Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Dirk Galuba (Werner), Antje Hegen (Hildegard), Johannes Huth (Gerry), Stefan Hartmann (Masx), Viola Wedekind (Ariane), Arne Lober (Florian) e Christina Arends (Maja). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 31 luglio al 6 agosto 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Andrè di aiutare Gerry a conquistare Shirin, sulla decisione di Max di mandare via il fratello da Bichlheim, sull'incontro fra Florian e Costance, sulla volontà del Vogt di allontanare Maja dalla sua vita e sul piano ideato da Ariane per separare Robert e Cornelia.

Gerry abbandona il torneo di bocce

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Andrè organizzerà una partita di bocce di prova per vedere le abilità di Gerry contro Michael e Shirin. A quel punto, il giovane lascerà vincere di proposito la Ceylan. Visto ciò, lo chef prometterà a Gerry di aiutarlo a conquistare Shirin se vinceranno il torneo. Max farà ritorno da una visita alla madre e darà una brutta notizia al fratello. Più tardi, Gerry accetterà di recarsi ad un appartamento supervisionato di Mannheim per poi cancellarsi dal torneo di bocce. Saputo ciò, Andrè tenterà insieme ai Sonnbichler di fargli cambiare idea, e chiedere a Max di concedergli due settimane di prova in paese. Nonostante ciò, il giovane intuirà che il fratello non lo vuole a Bichlheim e prenderà una decisione.

Florian allontana Maja dalla sua vita

Hannes non riuscirà ad accettare che Maja voglia lasciarlo e le chiederà di riflettere prima di prendere una decisione. Nel frattempo, Florian andrà in birreria per dimenticare le sue pene d'amore e conoscerà una ragazza dai capelli rossi. Dopo aver bevuto diversi bicchieri, il giovane trascorrerà la notte con lei per poi scoprire che la giovane si chiama Constanze ed è la sorellastra di Maja.

Più tardi, quest'ultima discuterà animatamente con la sorella per poi decidere di ferirla continuando a frequentare Florian di proposito. Quest'ultimo, deciderà inizialmente di respingere le avance della nuova conoscenza per poi decidere di usarla per allontanare definitivamente Maja da lui. Dopo il fallimento del suo pianoforte ideato per allontanare Robert e Cornellia, Ariane organizzerà un nuovo intrigo con l'aiuto di Erik. Più tardi, infatti, farà credere al Saalfeld di dover partire insieme a lei alla volta della Romania. Cornellia non abboccherà al tranello della Kalenberg e si offrirà di partire con loro.