Erik metterà in guardia Cornelia su Ariane

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Erik metterà in guardia Cornelia sulla possibilità che Ariane possa sposare Robert solo per ottenere il 70% delle quote dell'albergo. Inoltre, l'uomo cercherà di far capire alla donna che se Ariane e Robert dovessero sposarsi, Christoph correrebbe il rischio di essere mandato via.

Proprio per questo motivo, Cornelia deciderà di parlare di questa vicenda con Ariane che però si giustificherà affermando che Erik dice queste cose solo per vendetta perché lei lo ha lasciato.

Inoltre, la donna deciderà di rivelare il tutto anche a Robert.

Michael scoprirà la verità sul tradimento di Rosalie

Poco dopo, Rosalie si sentirà molto in colpa e vorrebbe rivelare a Michael che Christoph l'ha baciata, in quanto per lei quel bacio rappresenta sono un errore terribile. Subito dopo, la donna confesserà questa verità a Michael, però si giustificherà affermando che il bacio con Christoph non ha significato nulla per lei.

Nonostante ciò, Michael rimarrà ferito da questa rivelazione e si sentirà tradito dalla donna. Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di non tornare più a casa.

Dove rivedere le puntate di Tempesta d'amore

Successivamente, Maja deciderà di accontentare Florian riguardo un desiderio che aveva espresso: gli regalerà l’ebbrezza di un lancio con il paracadute insieme a lei.

Il ragazzo sarà davvero entusiasta, e per questo motivo scriverà un nuovo desiderio: poterla baciare ancora una volta. Resterà da vedere se Maja cederà alla tentazione di baciare il suo ex e se lo farà solo per accontentarlo, viste le condizioni in cui si trova.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Tempesta d'amore per scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti.