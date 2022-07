Secondo le ultime anticipazione della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rete 4, da lunedì 25 a domenica 31 luglio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Maja sarà ancora innamorata di Florian, però Erik sconsiglierà a quest'ultimo di tornare insieme alla ragazza perché tutto ciò potrebbe comportare dei rischi. Il ragazzo ascolterà i consigli di suo fratello e dirà a Maja che non vede un futuro insieme tra loro due.

Intanto, Ariane sarà pronta a mettere in atto un nuovo piano diabolico, cioè vorrà fare in modo che tra Patrick e Robert si scateni una rissa.

Quest'ultimo però non cederà alla tentazione e lascerà che sia proprio Ariane a prendere in mano questa situazione.

Maja sarà ancora innamorata di Florian, ma lui non vorrà tornarci insieme

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rete 4, Maja non potrà più nascondersi dalla verità e sarà anche stanca di fingere, in quanto è innamorata di Florian, mentre prova solo dell'affetto nei confronti di Hannes.

Nel mentre, Florian dovrà ascoltare Erik che lo metterà in guarda e gli dirà che potrebbe essere un serio rischio intraprendere una nuova relazione con Maja. Il giovane deciderà di prenderà a cuore il consiglio del fratello e dirà alla ragazza che tra loro due non vede proprio un futuro insieme.

Ariane vorrà scatenare una rissa tra Patrick e Robert

Poco dopo, Lia e Robert inizieranno a soffrire molto per le loro recenti discussioni e per questo i due decideranno di pianificare un momento di riconciliazione. Nel mentre, però, Ariane starà già all'opera per mettere in atto, il suo prossimo piano, cioè spingere Patrick e provocare Robert con lo scopo di provocare una rissa tra i due.

Alla fine però Robert non risponderà a queste provocazioni e lascerà che sia proprio Ariane a prendere in mano questa situazione.

Florian dirà a Maja che gli vorrà risparmiare tutte le sofferenze di stare con un malato terminale

Successivamente, Florian proverà a far capire a Maja che lui non vedrà un futuro insieme tra i due, in quanto gli vorrebbe risparmiare tutte le sofferenze di stare con un malato terminale.

Maja, però, non vorrà assolutamente comprendere quello che dirà Florian e penserà che le sue siano solo scuse.

Poi però Erik spiegherà a Maja che se Hannes venisse a sapere che Florian e lei sono tornati insieme, il giovane sicuramente non finanzierà più la ricerca sulla droga. In quel momento la ragazza capirà che dovrà rinunciare a stare insieme a Florian, proprio per il suo bene.

Infine, Maja proverà di nuovo a farsi coinvolgere da Hannes, ma si renderà conto che le cose non possono andare così.