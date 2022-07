Perché Temptation Island 2022 non va in onda questa estate? I tantissimi spettatori e appassionati del Reality Show delle tentazioni, prodotto da Maria De Filippi, continuano a domandarsi perché in queste settimane non stanno vedendo in onda la nuova edizione del programma.

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi, il quale ha confermato che per quest'anno il programma è stato cancellato dal palinsesto di Canale 5, ma non ha escluso un possibile ritorno in futuro.

Questa estate non va in onda Temptation Island 2022?

Nel dettaglio, tra gli appuntamenti cult dell'estate di Canale 5 vi era quello con Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, in onda con grande successo da diverse edizioni.

In questi anni di messa in onda, il programma ha ottenuto risultati d'ascolto decisamente lusinghieri, con picchi che hanno toccato anche il 30% di share in occasione delle puntate conclusive, incentrate sui fatidici "falò di confronto finali".

Questa estate, però, Temptation Island non andrà in onda in tv: il programma risulta cancellato dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e non sarà trasmesso neppure nel corso della stagione autunnale.

La decisione Mediaset su Temptation Island 2022

A confermare la cancellazione del programma, prodotto da Fascino di Maria De Filippi, è stato Pier Silvio Berlusconi, il quale ha ammesso che in casa Mediaset ci sarebbe il desiderio di sperimentare "cose nuove" e per tale motivo hanno scelto di rinunciare al reality show delle tentazioni.

Al tempo stesso, però, Berlusconi non ha escluso a priori che Temptation Island non possa tornare in onda nel corso delle future stagioni televisive.

"Non è escluso che potremmo tornare a trasmetterlo" ha svelato il vicepresidente Mediaset in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione tv 2022/2023 delle reti Mediaset.

Nuovi impegni per Maria De Filippi nella stagione 2022/2023

In attesa di scoprire se il reality show delle tentazioni verrà ritrasmesso in una delle prossime stagioni televisive del Biscione, va detto che l'annata che sta per arrivare sarà comunque ricca di impegni per Maria De Filippi.

La conduttrice sarà impegnata con Uomini e donne, Amici 22, Tu si que vales e C'è posta per te che verrà trasmesso nel 2023.

Quest'anno De Filippi si occuperà anche della produzione de La Talpa 4, il reality game che è stato portato al successo da Paola Perego. Dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, La Talpa tornerà in onda sugli schermi di Canale 5, ma al momento non si sa ancora chi ci sarà alla conduzione (tra i nomi venuti fuori spicca quello di Silvia Toffanin).