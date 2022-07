L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni del 19 e 20 luglio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Yilmaz che si ritroverà a fare i conti con una condanna del tutto inaspettata e inattesa.

Zuleyha deciderà così di attuare una fuga per raggiungere il suo amato ad Istanbul, ma il suo piano verrà rovinato dal marito Demir.

Yilmaz condannato a morte: anticipazioni Terra Amara del 19 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara del 19 luglio 2022, rivelano che Gulten verrà a sapere che Yilmaz è stato condannato a morte.

Dopo aver appreso la triste notizie andrà subito da Zuleyha, per metterla al corrente di quello che sta succedendo. La donna resterà a dir poco amareggiata e sorpresa: in seguito a questa condanna, infatti, si renderà conto che Hunkar e Demir non hanno mantenuto fede alle promesse fatte.

E così, dopo questa verdetto a dir poco choc, Zuleyha prenderà una decisione del tutto inaspettata: vuole scappare via dalla tenuta per poter raggiungere Yilmaz, che si trova ad Istanbul.

Zuleyha decide di scappare via per raggiungere Yilmaz

Le anticipazioni di questa nuova puntata del 19 luglio 2022, rivelano che il piano della donna andrà in porto anche grazie alla collaborazione di Sabahttin, che si rivelerà un perfetto braccio destro e le permetterà di fuggire via nel cuore della donna.

Intanto, mentre Hunkar farà di tutto per far sì che Yilmaz venga condannato definitivamente, quest'ultimo dal carcere studierà un piano per poter evadere e tornare in libertà.

Assieme al suo amico di cella Suleyman, proverà ad escogitare il piano ma, ci sarà un colpo di scena inaspettato: sarà proprio lui ad accoltellare Yilmaz.

Yilmaz in ospedale, Demir smaschera la moglie: anticipazioni Terra Amara del 20 luglio

Le anticipazioni di Terra Amara del 20 luglio 2022, rivelano che dopo essere stato aggredito in carcere, Yilmaz verrà portato con urgenza in ospedale. Ed è proprio in quel momento che tenterà in tutti i modi la fuga, ma per lui non sarà possibile attuare il piano.

Intanto Zuleyha, dopo aver affrontato il fatidico viaggio, arriverà finalmente in carcere per vedere il suo amato. Peccato, però, che la donna si ritroverà a fare i conti con una brutta sorpresa.

Ad attenderla, infatti, non c'è Yilmaz bensì suo marito Demir, consapevole del rapporto che c'è tra i due. Ecco perché dopo aver "smascherata", Demir non si farà alcun problema a prenderla a schiaffi e a portarla via.

In attesa del volo, la donna supplicherà suo marito affinché gli faccia vedere suo "fratello": l'uomo però non accetterà e diventerà ancora più crudele quando scoprirà che sua moglie ha tolto la fede nuziale.