La soap opera turca Terra amara dell’estate 2022, da poco approdata su Canale 5 e che racconta le vicende di una storia d'amore travagliata, sicuramente non sta deludendo il pubblico italiano con i parecchi colpi di scena che movimentano le trame. Gli spoiler riguardanti ciò che accadrà nell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 22 luglio 2022, raccontano che la libertà di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo essere riuscito a scappare dal carcere, avrà breve durata. L’uomo non riuscirà quindi a ricongiungersi con la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), per la felicità del perfido rivale Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Il protagonista della telenovela quando costringerà Hunkar (Vahide Perçin) a dirle dove si trova la sua dolce metà facendole una terribile minaccia, verrà tramortito immediatamente dal capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) con un colpo alla testa. La domestica Gulten Taşkın (Selin Genç) arriverà a credere che suo fratello si sia macchiato le mani di sangue, quando invece in realtà su richiesta della padrona riporterà Yilmaz in commissariato.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 22 luglio: Yilmaz riconsegnato alla giustizia, Gulten contro il fratello

Nella sedicesima puntata della serie televisiva che ha spopolato in patria e in molti altri paesi, il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, e in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 22 luglio come al solito a partire dalle ore 15:45 circa, Demir farà un sospiro di sollievo nell’istante in cui apprenderà che Yilmaz dopo essere riuscito a evadere dal carcere è stato riconsegnato in fretta alla giustizia.

Nel contempo Hunkar continuerà a essere grata a Gaffur, dato che questa volta gli farà avere una somma di denaro ingente per averle salvato la vita nell’istante in cui Yilmaz l’ha minacciata puntandole un coltello alla gola.

Intanto dalle anticipazioni si evince che la domestica Gulten dopo aver visto il corpo di Yilmaz mentre veniva trascinato, inizierà ad avere il presentimento che i soldi che ha ricevuto il maggiordomo siano una ricompensa per essere riuscito a sbarazzarsi dello scomodo detenuto uccidendolo.

La fanciulla, abbastanza furiosa, non perderà tempo per scagliarsi contro il fratello che la prenderà a schiaffi.

Zuleyha non riesce a ottenere informazioni su Yilmaz

Nel contempo Zuleyha, dopo aver iniziato a nutrire dei sospetti per l’assenza improvvisa di Gulten nella tenuta dei Yaman, busserà alla porta della stessa con l’obiettivo di farsi dare delle informazioni sul suo amato Yilmaz. Purtroppo la protagonista assoluta dello sceneggiato al momento non riuscirà a ottenere le risposte che cercava dalla conversazione con la domestica.