Tante novità saranno al centro delle puntate di Terra Amara in programma il 25 e 26 luglio in prima visione su Canale 5. Le trame della Serie TV rivelano che Yilmaz Akkaya verrà dato per morto durante un incendio avvenuto in cella. Una notizia che ovviamente sconvolgerà Zuleyha Altun.

Anticipazioni Terra Amara, puntata 25 luglio: Yilmaz vittima di un rogo, Zuleyha sconvolta

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata di lunedì 25 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5, annunciano che Yilmaz condividerà la cella con Veli, il fratellastro di Zuleyha.

In questo frangente quest'ultimo informerà il protagonista che sua sorellastra è diventata la moglie di Demir. Una notizia che ovviamente non verrà presa bene da Akkaya, il quale inizierà a litigare furiosamente con Veli, tanto da coinvolgere nella rissa anche altri detenuti.

In poco tempo scoppierà un rogo per colpa di un fornellino a gas, caduto inavvertitamente in terra dopo lo scontro. Tanti carcerati moriranno tra le fiamme e le notizie riporteranno che tra le vittime c'è Yilmaz. Zuleyha apparirà sconvolta quando apprenderà che anche il suo amato è deceduto. Demir, invece, sarà contento di aver sconfitto finalmente il suo rivale, per questo organizzerà una cena per celebrare la sua vittoria.

Hunkar, intanto, apparirà gelosa della nuora, in quanto suo figlio non l'accompagna più agli eventi come faceva un tempo.

Demir scopre che Akkaya è sopravvissuto

Nella puntata di Terra Amara in onda martedì 26 luglio dalle ore 15:45, Saniye si sfogherà con Gulten e Fadik dopo il suo licenziamento. Gaffur, a questo punto, non esiterà a prendere a schiaffi la moglie, intimandole di chiedere perdono a Zuleyha.

Nel frattempo Demir parlerà con Cengaver perché ha alcuni piani per il caseificio. Intanto Yaman sarà raggiunto da una notizia: il direttore della prigione lo informerà che Akkaya è sopravvissuto all'incendio, che verrà dimesso dall'ospedale e che tornerà in cella per scontare la sua pena.

Altun perdona Saniye per fare un piacere a Hunkar

Gaffur, invece, si recherà da Zuleyha in compagnia di Fadik per chiederle perdono. Hunkar, a questo punto, pretenderà che anche Saniye faccia la stessa cosa, ma la cognata di Gulten non si piegherà all'ordine della matrona, tanto che suo marito la trascinerà fuori di casa e le dirà di non considerarla più sua moglie.

Demir stringerà un accordo con Sait per eliminare per sempre Yilmaz in carcere. Intanto, Fekeli regalerà a tutti i detenuti un'ingente somma di denaro, che però non verrà accettata da Akkaya. Infine Zuleyha perdonerà Saniye per fare un piacere alla suocera.