Le anticipazioni di Terra Amara dal 25 al 29 luglio 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Spazio in primis alle vicende di Zuleyha, che in questo nuovi episodi si ritroverà in serio pericolo di vita.

Stessa sorte anche per Yilmaz che, dopo essere finito in carcere, rischierà di essere ammazzato da un uomo ingaggiato da Demir e successivamente sarà proprio quest'ultimo ad attentare alla vita del suo rivale.

Yilmaz rischia la vita in carcere: anticipazioni Terra Amara 25-29 luglio

Nel dettaglio le nuove anticipazioni di Terra Amara, delle puntate in onda nella settimana fino al 29 luglio 2022, rivelano che Yilmaz si ritroverà a dover scontare la sua pena dietro le sbarre.

Il carcere, però, si rivelerà un posto non sicuro per lui, dato che un uomo ingaggiato da Demir proverà a ucciderlo. Per fortuna il tentativo non andrà a buon segno e Yilmaz riuscirà a evitare il peggio, grazie all'aiuto di un altro detenuto Fekeli.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui si diffonderà la notizia dell'uscita dal carcere di Yilmaz: un duro colpo per Demir, consapevole del fatto che il suo rivale tornerà presto in città con uno scopo ben preciso: quello di riconquistare di nuovo il cuore di Zuleyha.

Demir colpisce Yilmez

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che, fino alla fine, Demir farà di tutto per impedire che il suo antagonista possa tornare a essere un uomo libero, ma i suoi tentativi saranno vani.

Grazie all'amnistia, Yilmaz verrà scarcerato e a quel punto si consumerà la resa dei conti con Demir: sarà quest'ultimo a colpire il suo rivale con un'arma da fuoco, dopodiché andrà via senza sapere effettivamente se è morto oppure no.

In seguito a questo episodio, Demir confesserà tutto a Hunkar e chiederà a Gaffur di occuparsi del recupero del corpo di Yilmaz: quest'ultimo è morto per davvero oppure è riuscito a salvarsi?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le nuove anticipazioni di Terra Amara delle puntate dal 25 al 29 luglio 2022 rivelano che crescerà anche l'invidia di Saniye nei confronti di Zuleyha.

Zuleyha rischia la vita: anticipazioni Terra Amara 25-29 luglio

Come se non bastasse, la futura nascita del bambino rappresenterà per Sermin anche la perdita dell'eredità che si aspettava di ricevere.

Ecco perché Saniye e Sermin decideranno di stringere un'alleanza e studieranno un piano per punire Zuleyha. Lo scopo sarà quello di introdurre nella stanza della donna un serpente, in modo tale da far uccidere sia la mamma che il bambino che porta in grembo.

Gli spoiler della soap opera turca di Canale 5 rivelano che, nel momento in cui Zuleyha si ritroverà al cospetto del serpente, sarà a dir poco spaventata. Correndo via dalla stanza, la donna finirà per cadere dalle scale ritrovandosi così in pericolo di vita. Quando si riprenderà, comincerà il travaglio.