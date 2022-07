Nelle prossime puntate di Terra amara in onda a inizio agosto, Demir Yaman sarà sempre più fuori controllo, tanto da arrivare a ordinare di incendiare le baracche dei lavoratori. Tutto ciò avverrà perché i dipendenti di rifiuteranno di dirgli dove si trova Yilmaz, ancora vivo dopo essere stato colpito con un arma da fuoco proprio da Demir.

Yilmaz ferito si nasconde nelle baracche dei dipendenti: spoiler Terra amara

Le vicende di Terra amara si faranno sempre più appassionanti, soprattutto dopo che Yilmaz otterrà la grazia e uscirà finalmente di prigione.

Tutto accadrà proprio nel momento in cui Zuleyha darà alla luce il piccolo Adnan. La donna, va ricordato, sarà ancora all'oscuro che Akkaya sia vivo, visto che sette mesi prima, le avevano fatto credere che fosse morto durante un incendio scoppiato in carcere.

Nel corso delle prossime puntate della soap tv turca, Yilmaz, uscito di prigione, si dirigerà alla tenuta proprio per rivedere la sua amata. Ma sulla sua strada incontrerà Demir, il quale non esiterà a torturarlo e a sparargli alle spalle, ferendolo gravemente. Sarà Gulten, la sorella di Gaffur, a trarre in salvo Yilmaz, nascondendolo proprio nel villaggio dei dipendenti.

Demir fuori controllo ordina di incendiare il villaggio dei dipendenti

Le condizioni di Yilmaz saranno gravi, tanto che Gulten sarà disperata e chiederà aiuto al marito della perfida Sermin. La domestica farà però un passo falso: farà capire al fratello Gaffur che Yilmaz è ancora vivo e che si trova al villaggio. Gaffur non perderà tempo e avviserà immediatamente Demir.

L'uomo ovviamente, si precipiterà sul posto insieme ala capomastro e ad alcuni scagnozzi e andrà in escandescenza nel momento in cui i dipendenti si rifiuteranno di dirgli dove si trova Yilmaz. A questo punto, accecato dalla rabbia, Demir darà ordine di incendiare il villaggio dei dipendenti, nonostante il suo amico Cengaver cercherà di dissuaderlo.

Demir senza scrupoli, riuscirà a trovare Yilmaz?

Nonostante tutto Demir non avrà scrupoli e farà radere al suolo l'intero villaggio dei dipendenti, lasciando senza casa pure anziani e bambini. Un gesto che lascerà sconcertata pure la madre Hunkar, la quale rimprovererà duramente il figlio per la crudeltà mostrata con i dipendenti. Non solo, ora Demir rischierà che Zuleyha venga a sapere che Yilmaz non è morto in carcere.

Insomma si prospettano tempi duri per l'intera famiglia Yaman. Ci sarà poi la questione legata a Gulten, la domestica che avrà salvato Yilmaz. Gaffur cercerà di proteggerla, visto che sarà consapevole del fatto che se Demir venisse a sapere che è stata lei a salvare Yilmaz, non esiterà ad ucciderla. Nel frattempo, ci sarà anche un altro nodo da sciogliere: non è chiaro dove sia finito Yilmaz e come abbi fatto a fuggire prima che Demir incendiasse il villaggio.