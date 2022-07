Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra amara, interpretata fra gli altri da Hilal Altinbilek (Zuleyha), Murat Unalmis (Demir), Ugur Gunes (Yilmaz), Vahide Percin (Hunkar), Selin Genc (Gulten), Furkan Palali (Fikret) e Sibel Tascioglu (Sermin). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana di Terra amara saranno principalmente incentrate sull'arresto di Yilmaz, sul ricatto di Hunkar, sul tentato suicidio di Zuleyha e sul matrimonio di quest'ultima con Demir.

Yilmaz finisce in carcere

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Demir partirà per un viaggio d'affari. Nel frattempo, Hunkar approfitterà della sua assenza per chiamare la polizia ed informarla che Yilmaz si nasconde nella loro tenuta. Nel frattempo, quest'ultimo riuscirà a nascondere dei documenti sottoterra. Più tardi, la polizia di presenterà alla villa per arrestarlo e condurlo in carcere. Nel tentativo di vederlo un'ultima volta, Zuleyha si recherà al commissariato, riuscendo però a tenere solo la mano del suo amato.

Hunkar riporterà a casa la giovane, confessandole di sapere che lei e Yilmaz non sono fratelli e che lei è incinta. La presenza di Zuleyha alla villa scatenerà la gelosia di Sermin, Fadik, Gaffur e Saniye.

Dopo aver regalato una mucca a Gaffur, Hunkar si lascerà convincere dalle lamentele degli altri operai e relegherà Zuleyha in una baracca. Gulent troverà la fede di Yilmaz nel cuscino della giovane e glielo porterà, giurandole di non rivelare la notizia a nessuno.

Hunkar ricatta Zuleyha

Demir farà ritorno dal suo viaggio di lavoro e scoprirà che Yilmaz è stato arrestato e potrebbe essere condannato a morte.

Arrabbiato con Hunkar, il ragazzo le ordinerà di riportare Zuleyha alla tenuta, assicurandole di voler salvare Yilmaz. Più tardi, Demir si offrirà di fornire un legale a Yilmaz, per poi parlare con il direttore del carcere e fornire al giovane un materasso e dei soldi.

Più tardi, il giovane inviterà Zuleyha a cena e gli chiederà di sposarlo.

Lei non vorrebbe farlo ma sarà costretta ad accettare a causa del ricatto di Hunkar che la metterà di fronte ad una scelta: il matrimonio o la condanna a morte di Yilmaz. Dopo avere accettato di sposare Demir, la giovane sarà presentata in società. Per giustificare le sue origini, la famiglia di Hunkar affermerà che Zuleyha proviene da una famiglia nobile e decaduta e non ha parenti a parte una prozia. Per evitare di sposare Demir, Zuleyha deciderà di togliersi la vita il giorno delle nozze, gettandosi in un canale.

Hunkar la troverà e le salverà la vita, costringendola a sposarsi con il suo vecchio abito da sposa. Finito il banchetto, Hunkar macchierà le lenzuola per provare la verginità di Zuleyha.

Disperata quest'ultima scoppierà in lacrime per poi accettare di controvoglia di consumare il matrimonio. Nel frattempo, Yilmaz sarà disperato perché non riceve più lettere dall'amata, per poi essere schernito dagli altri carcerati.