Le prossime puntate di Terra amara, vedranno Yilfmaz Akkaya evadere dal carcere per riuscire a incontrare la sua amata Zuleyha. Si recherà quindi alla tenura dove minaccerà la signora Hunkar per farsi dire dove si trova Zuleyha. Il suo piano fallirà è verrà poi ricondotto in prigione.

Yilmaz si fa accoltellare per evadere dal carcere: anticipazioni Terra amara

In Terra amara, sarà chiaro sin da, subito che il matrimonio tra Demir Yaman e Zuleyha, sarà tutt'altro che felice. Intanto Yilmaz, non si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre la sua amata.

Dopo essere, stato condannato a morte, Yilmaz penserà bene di evadere dal carcere e per attuare il suo piano di fuga, si farà aiutare da un altro detenuto. Akkaya si farà accoltellare da un suo compagno di cella durante una rivolta e lo farà per essere ricoverato in ospedale. L'uomo approfitterà di essere ricoverato per poter fuggire da una finestra del bagno.

Yilmaz va a casa di Hunkar e la minaccia, poi viene arrestato di nuovo

Nonostante sia ferito, Yilmaz riuscirà, a raggiungere la tenuta della famiglia Yaman, dove minaccerà la signora Hunkar con un coltello alla gola. Yilmaz vorrà sapere dalla donna dove si trova Zuleyha, ma la madre di Demir si rifiuterà di dirglielo. Fortunatamente, Gaffur interverrà in tempo per salvare la sua signora, colpendo alle spalle Yilmaz.

In seguito, Hunkar ordinerà al capomastro di riportare Yilmaz al commissariato. Akkaya verrà quindi di nuovo arrestato e ricondotto in prigione. Il suo piano sarà fallito, visto che non sarà riuscito a rivedere la sua amata Zuleyha.

Demir sul punto di uccidere Yilmaz: spoiler Terra amara

Dando uno sguardo alle prossime puntate di Terra amara, si viene a sapere che Demir, quando verrà a sapere ciò che avrà fatto Yilmaz, non la prenderà affatto bene.

Yaman andrà nella cella di Yilmaz e lo prenderà a calci e pugni proprio sulla ferita. Non solo, gli punterà pure una pistola alla testa. Fortunatamente, il migliore amico di Demir interverrà evitando che Demir uccida Yilmaz. I colpi di scena nella Serie TV turca non saranno finiti. Demir infatti, tornato alla tenuta, rivelerà alla madre Hunkar che Yilmaz e Zuleyha non sono fratelli, ma che sono stati amanti.

Hunkar fingerà di essere sorpresa dalla notizia e si guarderà bene dal dire al figlio che ne era a conoscenza da molto tempo. Resta da capire se Demir abbia o meno il sospetto che il bimbo che aspetta Zuleyha non sia suo. Per seguire tutti gli sviluppi di questa story line, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara. Pertanto non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:45.