I colpi di scena nella soap Terra Amara non mancano mai e, le anticipazioni delle nuove puntate, che presto arriveranno anche su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per una scoperta clamorosa legata al piccolo Adnan.

Dopo il parto di Zuleyha, la donna porterà con sé un segreto che cercherà in tutti i modi di nascondere per quanto più tempo possibile. Tale segreto ha a che fare con il vero padre del bambino che ha portato in grembo per nove mesi. E, solo dopo un po' di tempo, per lei arriverà il momento di tirare fuori la verità e confessare come stanno realmente le cose.

Zuleyha ha mentito sul vero padre di Adnan: nuove anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che dopo il parto, Zuleyha ha fatto credere a tutti che il piccolo Adnan fosse figlio di suo marito Demir.

In questo modo, la donna ha salvato le apparenze ed ha evitato di gettare all'aria il suo delicatissimo matrimonio con il potente esponente della famiglia Yaman.

Eppure, questa non è affatto la verità dei fatti. Zuleyha, infatti, nasconde un segreto legato proprio alla vera identità del padre di suo figlio e ben presto tutta la verità verrà a galla.

Zuleyha confessa la verità su chi è il padre di Adnan: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che, dopo un malore, la donna si ritroverà ricoverata in ospedale per diversi giorni.

Nel momento in cui le cose andranno incontro ad un lento miglioramento e tornerà di nuovo a riprendersi, ecco che Zuleyha deciderà di confessare tutta la verità sul vero padre di Adnan.

Approfittando di un momento in cui Demir la lascerà sola in ospedale, Zuleyha chiederà a Gulten di mettersi sulle tracce di Yilmaz e di portarlo al più presto da lei, perché ha qualcosa di importante da dirgli.

A quel punto, Gulten non potrà fare altro che accettare la richiesta della donna e così si preoccuperà di cercare al più presto Yilmaz per condurlo dalla donna in ospedale.

Chi è il vero padre di Adnan: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che nel momento in cui i due si ritroveranno l'uno al cospetto dell'altro, Zuleyha ammetterà di avere qualcosa di molto importante da dirgli.

Prima, però, la donna chiederà a Yilmaz di farle una promessa: di non prendere decisioni se non prima di averla consultata e messa al corrente dei fatti.

A quel punto, strappata la promessa, ecco che Zuleyha gli confesserà apertamente che è lui il vero padre del piccolo Adnan e non Demir. Una rivelazione che lascerà l'uomo a dir poco meravigliato e senza parole.