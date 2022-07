L'appuntamento con la soap opera Terra Amara prosegue su Canale 5 e sta appassionando ogni giorno di più i telespettatori, conquistati dal grande sentimento che lega Yilmaz e Zuleyha. Le anticipazioni in arrivo dalla Turchia, paese dove le varie puntate sono già andate in onda da tempo, annunciano diverse novità interessanti per i vari personaggi dello sceneggiato.

Rassegnato all'idea di non poter vivere il suo amore, anche Yilmaz proverà a rifarsi una vita, ma sia lui che Zulehya continueranno a cercarsi reciprocamente, fino a quando arriverà il momento tanto atteso: la donna rivelerà a Yilmaz che il Adnan è suo figlio.

Zuleyha vittima della nuova moglie di Demir: anticipazioni Terra Amara, puntate Turche

La storia d'amore tra Yilmaz e Zuleyha continuerà a emozionare nonostante i due protagonisti non possano stare insieme.

Secondo le trame provenienti dalle puntate già andate in onda in Spagna e in Turchia, infatti, Zulehya proseguirà il suo matrimonio con Demir, mentre Yilmaz proverà a rifarsi una vita accanto a Mujgan. Il protagonista sposerà la dottoressa, ma neanche lui riuscirà a essere felice, perché il suo pensiero sarà sempre per il suo grande amore.

Nelle prossime puntate, Mujgan riceverà una finta lettera di Zuleyha destinata a suo marito e andrà su tutte le furie, tanto che deciderà di uccidere la sua rivale in amore.

Tutti penseranno, però, che la moglie di Demir ha tentato di togliersi la vita.

Demir prometterà di cambiare, Yilmaz pronto a salvare Zuleyha: nuove anticipazioni Terra Amara

Secondo le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, Zuleyha si troverà ricoverata in gravi condizioni e Demir penserà che sua moglie abbia voluto farla finita per colpa sua.

L'uomo, quindi, le starà accanto e le prometterà che presto saranno felici insieme alla loro famiglia. Yilmaz, invece, non sopporterà più il suo matrimonio e penserà di separarsi da sua moglie per salvare Zulehya dall'inferno in cui vive. Quando l'uomo riuscirà ad andare a trovare la sua amata in ospedale ci sarà un momento molto emozionante che tutti aspettavano: Zuleyha dirà a Yilmaz che il piccolo Adnan è suo figlio.

La prima reazione dell'uomo, tuttavia, sarà furiosa a causa delle bugie a cui ha creduto il tutto il tempo trascorso e quella del figlio non sarà l'unica verità che apprenderà. Zuleyha, infatti, dirà a Yilmaz anche che sua moglie ha tentato di ucciderla.