Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Terra amara: sebbene in onda in Italia da due settimane, la soap ha conquistato già il cuore del pubblico nostrano. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che la situazione di Zuleyha e Yilmaz si complicherà sempre di più con il passare del tempo. Il giovane Akkaya sarà creduto morto dalla sua innamorata, che nel frattempo dovrà fare i conti con la cattiveria delle domestica, ma anche della suocere Hunkar e della cugina del marito, Sermin. Intanto, Demir, avendo scoperto che Yilmaz in realtà non è il fratello di Altun, farà di tutto per tenerlo lontano arrivando a tentare un omicidio.

Zuleyha partorisce con l'aiuto di Hunkar

Seguendo la storyline di Terra amara, secondo le anticipazioni turche, Zuleyha sarà rassegnata ad essere la signora Yaman, convinta dal marito, attraverso un inganno, che il suo innamorato è morto in carcere per via di un incendio. I guai per la giovane Altun, inoltre, non saranno finiti: Seniye, la domestica della tenuta, non la sopporta e unendo le forze con la perfida Sermin, proverà a ucciderla.

Le due donne, infatti, metteranno un serpente velenoso nel letto di Zuleyha, ma l'animale non la morderà come sperato da Sermin. Comunque, Altun vedendo il serpente si spaventerà e fuggirà. Durante la fuga, cadrà dalle scale dando inizio al suo travaglio. Grazie all'assistenza della suocera Hunkar, nascerà un bel maschietto in salute, ma proprio mentre si vivranno momenti concitati, Yilmaz giungerà nella tenuta Yaman dopo aver ottenuto la grazia dal governatore.

Demir spara a Yilmaz

Demir riuscirà ancora una volta a bloccarlo e con l'aiuto di Gaffur lo trascinerà in un campo, ricattandolo affinché non si presenti più al cospetto di sua moglie. Per convincerlo, legherà i polsi di Yilmaz ad un'auto e lo trascinerà nel deserto per diversi minuti, ma Akkaya nonostante tutto non sembrerà disposto a cedere.

Frattanto, arriverà Cengaver, amico di Demir che vorrebbe convincerlo a smetterla con le violenze. Approfittando del trambusto, Yilmaz si libererà e cercherà di fuggire.

Ancora una volta, Demir cercherà di fermerlo sparandogli alle spalle e facendolo cadere nel fiume. Interverrà, a questo punto, Gulten: la domestica darà il primo soccorso al giovane ma si renderà conto di poter fare ben poco, così chiederà aiuto a Sabahattin che già aveva tentato di aiutare Zuleyha.

Consapevole che il figlio partorito da Altun è di Yilmaz, il medico accetterà di aiutarlo, ma le condizioni di salute saranno davvero gravi. Per scoprire se il giovane si salverà, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.