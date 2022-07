In Terra Amara si sa che Sermin non prova tanta stima per Züleyha. La vorrebbe fuori dalla vita degli Yaman e ogni occasione per metterla in cattiva luce sarà ghiotta, come quando la ragazza le rivelerà di voler fuggire a Istanbul con il bambino. In quel caso, però, Sermin non saprà di essere caduta in una trappola.

È scontro tra Züleyha e Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara il matrimonio tra Züleyha e Demir non proseguirà nel migliore dei modi, soprattutto per le decisioni riguardanti il piccolo Adnan. Demir, infatti, deciderà di assumere una tata senza il consenso della moglie.

La giovane sarà indignata, in quanto non vorrà che nessun altro si prenda cura del suo bambino. Così tra Demir e Züleyha si scatenerà un forte litigio, dove la donna rivendicherà la sua posizione di madre.

Züleyha avrà anche un altro problema da affrontare, infatti a villa Yaman tornerà a lavorare Gülten. Quest'ultima, in passato, non ha mai consegnato a Yilmaz le lettere che Züleyha gli ha scritto. La cameriera cercherà di scusarsi, ma Züleyha non avrà intenzione di perdonarla.

La finta fuga di Züleyha

I rapporti tra Züleyha e la famiglia Yaman non saranno per niente idilliaci, è chiaro che Hünkar e Demir non le daranno la fiducia che lei vorrebbe, soprattutto quando c'è di mezzo il piccolo Adnan.

Così la ragazza metterà su un piano, usando come "pedina" Sermin, un'altra che la vorrebbe fuori dalla vita degli Yaman.

Che cosa farà? Andrà da Sermin in piena notte e le confesserà che intende scappare a Istanbul con il piccolo Adnan. La mattina seguente Züleyha lascerà la villa e, come previsto dalla ragazza, Sermin correrà da Demir per avvertirlo.

L'uomo, insieme alla madre, si precipiterà all'aeroporto per bloccare la moglie, ma arrivato lì non troverà nessuno.

Torneranno a casa e li troveranno una sorpresa: Züleyha è a casa con Adnan e li sta aspettando per cena. Demir sarà furibondo con Sermin per aver provato a ledere la lealtà della moglie. Ovviamente la mamma di Betül si renderà conto di essere stata presa in giro.

Il successo nel lavoro di Yilmaz

Yilmaz, invece, si recherà a Istanbul per un incontro d'affari con uno degli uomini più importanti della Turchia, da cui potrebbe ricevere un grosso finanziamento che lo potrebbe aiutare nella sua lotta contro Demir. L'incontro andrà come previsto e quando Yilmaz tornerà a Çukurova, Ali gli mostrerà tutto il suo orgoglio.

Intanto Yilmaz farà un altro "sgarro" a Demir durante l'asta di beneficenza organizzata da Hünkar, dove ci sarà in palio un cuscino ricamato da Züleyha. Demir farà una generosa offerta, ma verrà battuto da Yilmaz, che comprerà il cuscino per 5.000 lire turche. Ovviamente Demir sarà furibondo.