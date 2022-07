Incredibili colpi di scena saranno al centro dei nuovi episodi di Terra Amara, visibili nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato turco segnalano che Zuleyha Altun avrà una reazione furiosa quando scoprirà che Demir Yaman le ha mentito dicendole che Yilmaz Akkaya era morto.

Terra Amara, anticipazioni: Demir spara a rivale

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi in onda a breve in televisione, rivelano che Zuleyha avrà una reazione furiosa appreso che Yilmaz è vivo. Tutto comincerà quando Akkaya uscirà di galera dopo aver ottenuto la grazia.

Dopodiché l'uomo correrà a Cukurova per avere un confronto con l'amata, ma gli verrà impedito da Demir. Yilmaz verrà portato in un luogo deserto, dove verrà selvaggiamente malmenato dal rivale. Non contento, Demir gli sparerà alla schiena, facendolo sprofondare nelle acque del canale.

Fortunatamente Yilmaz riuscirà a salvarsi grazie all'aiuto provvidenziale di Gulten. In seguito l'uomo si renderà protagonista di un salvataggio quanto ritroverà il piccolo Adnan, ovviamente ignorerà ancora di essere il suo padre biologico. Sarà in questi drammatici momenti che Akkaya potrà contare su Fekeli, che lo considererà come un figlio.

Zuleyha scopre che Yilmaz è sopravvissuto all'incendio

Negli episodi turchi di Terra Amara, Fekeli chiederà a Yilmaz di collaborare con lui contro gli Yaman, rei di avergli fatto trascorrere vent'anni da innocente in prigione.

Per fare ciò passerà a Yilmaz una fabbrica per poter studiare da vicino il nemico. Infatti Akkaya sarà invitato a una festa a cui parteciperanno i più prestigiosi imprenditori della zona.

Anche Demir deciderà di parteciparvi, facendosi accompagnare da Zuleyha, Adnan e Hunkar.

Sarà in questa circostanza che Altun scoprirà che Yilmaz è sopravvissuto all'incendio in carcere.

Altun si getta dall'auto in corsa di Yaman scoperto di essere stata ingannata

Zuleyha scoprirà di essere stata presa in giro dalla suocera e da Demir, che la trascinerà via dal party prima che possa parlare con Yilmaz. Durante il tragitto con la macchina la protagonista si getterà dall'auto in corsa, nel tentativo di ricongiungersi con l'amato.

Altun, a questo punto, verrà soccorsa da Yaman prima di svenire per colpa delle profonde ferite riportate sulle braccia e nel viso. In questa circostanza la madre di Adnan specificherà che il suo cuore non potrà essere di nessuno fuorché di Yilmaz. Parole che feriranno a morte Demir, che la riporterà a casa facendola curare da Sabahattin Arcan

Lontano dalla tenuta, Yilmaz racconterà a Fekeli di aver capito che la sua amata è ormai felice accanto al suo rivale, ma di non capire come possa averlo dimenticato dopo le promesse che si erano scambiati qualche mese prima. Alla fine Ali si dimostrerà molto saggio, tanto da portarlo a pensare che Zuleyha abbia preso quella decisione per mettere a tacere le malelingue.