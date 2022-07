La puntata di Terra amara in onda mercoledì 20 luglio su Canale 5, vedrà Yilmaz Akkaya in ospedale a causa del ferimento all'addome. L'uomo coglierà l'occasione e studierà un piano per evadere, mentre Zuleyha fuggirà dalla tenuta per incontrarlo. Peccato che il piano della donna non andrà a buon fine, visto che Demir raggiungerà Istanbul impedendole di vedere Yilmaz.

Yilmaz è in ospedale ferito e studia un piano per evadere: spoiler Terra amara

Continuano su Canale 5 le avventure di Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya e che tanto stanno appassionando i telespettatori italiani.

Nel corso dell'episodio in onda mercoledì 20 luglio, Yilmaz si troverà in ospedale dopo essere stato ferito al basso ventre da un compagno di cella. Giunto in ospedale, Yilmaz studierà un piano di fuga ma non avrà molto tempo. Per attuarlo, visto che la ferita sembrerà meno grave del previsto è presto verrà dimesso. Nel frattempo alla tenuta, anche Zuleyha tenterà la fuga è questo dopo aver saputo che dio amato Yilmaz verrà condannato a morte. Zuleyha si sentirà tradita in particolare da Hunkar, la quale le aveva promesso che Yilmaz avrebbe avuto salva la vita, qualora lei avesse sposato Demir.

Zuleyha fugge di notte per incontrare Yilmaz: trama del 20 luglio

Ebbene, nel corso dell'episodio di Terra amara del 20 luglio, Zuleyha deciderà di fuggire di nascosto dalla tenuta per raggiungere Istanbul.

Troverà in Sabahattin, il marito di Sermin, un alleato. Il medico infatti, le procurerà il biglietto del treno per la città. Sarà Hunkar a comunicare a Demir che la moglie sarà fuggita ed ovviamente, Yaman andrà su tutte le furie. Demir chiederà alla madre di scoprire chi avrà aiutato Zuleyha a fuggire ed intanto andrà a cercarla.

Demir impedisce a Zuleyha di incontrare Yilmaz e la schiaffeggia

Dando uno sguardo alle anticipazioni relative al nuovo episodio di Terra amara, Zuleyha riuscirà a raggiungere il carcere ma avrà un'amara sorpresa. Non si troverà dinnanzi all'amato Yilmaz, ma bensì a Demir. La donna insusterà per vedere Yilmaz, ignara che il marito sia a conoscenza del fatto che non sono fratelli.

Di fronte alle insistenze di Zuleyha, Demir perderà il controllo e la schiaffeggerà, portandola via. In attesa fj fare ritorno alla tenuta, Zuleyha continuerà a chiedere al marito di farle incontrare Yilmaz, ma non ci sarà nulla da fare. Demir si mostrerà cinico e spietato, in particolare quando si renderà conto che la moglie si sarà tolta pure la fede. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, nonostante Yilmaz riesca ad evadere dal carcere, non riuscirà ad incontrare la sua amata. Il destino sembrerà remare contro ai due protagonisti di questa appassionante Serie TV turca.