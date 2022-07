L'ultima puntata settimanale di Terra amara riserverà nuovi colpi di scena. Fekeli, l'uomo che avrà salvato Yilmaz in carcere, giungerà a Cukorova e si scoprirà che avrà dei conti in sospeso con la famiglia Yaman. Demir, dopo aver sparato a Yilmaz, non saprà se l'uomo sia sopravvissuto oppure no e darà ordine a Gaffur di ritrovare il suo corpo. Akkaya intanto, sarà nascosto nelle baracche dei dipendenti e sarà ancora in vita grazie a Gulten.

Gulten salva la vita a Yilmaz: trama del 29 luglio

Venerdì 29 luglio, andrà in onda su Canale 5, l'ultimo appuntamento settimanale di Terra amara.

La Serie TV turca tornerà poi in onda da lunedì, sempre alle 14:45. Ebbene, dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda il 29 luglio, si scoprirà che Yilmaz è sopravvissuto all'agguato tesogli da Demir. Nonostante sia stato ferito gravemente, Akkaya sarà ancora vivo e verrà salvato da Gulten, la quale lo tirerà fuori dalle acque del canale e lo nasconderà al villaggio. L'uomo verrà affidato alle cure di Nazire e successivamente a quelle di Sabahattin.

Demir sospetta che i contadini nascondano Yilmaz: spoiler Terra amara

Di tutto questo ovviamente, Demir ne sarà all'oscuro. Yaman anzi, crederà che Yilmaz sia morto, anche se, per averne la certezza, dovrà ritrovare il cadavere.

Pertanto, incaricherà Gaffur di ritrovare il corpo di Yilmaz. Dell'uomo sembrerà non esserci traccia ma, a commettere un errore, sarà Gulten. La domestica, durante un diverbio con Gaffur, gli farà capire che Yilmaz è ancora vivo e che è stata lei a trarlo in salvo. Gaffur, a questo punto, andrà subito a riferirlo a Demir. Entrambi non sapranno dove si nasconde Yilmaz, ma avranno il sospetto che possa aver trovato rifugio in una delle baracche fatiscenti dei contadini.

Fekeli sarà un nuovo antagonista di Demir Yaman

Nel corso della nuova puntata di Terra amara, Demir si troverà a dover raccontare una bugia all'amico Cengaver. Yaman, infatti, gli dirà che Yilmaz é il fratellastro di Zuleyha e che aveva tentato di venderla e di abusare di lei. A Cukorova arriverà anche Fekeli, l'uomo che in carcere, si sarà legato molto a Yilmaz.

Si scoprirà che l'uomo ha dei vecchi conti da regolare con la famiglia Yaman. Il misterioso personaggio, comparso nella soap Tv da qualche puntata, diventerà una spina nel fianco per Demir Yaman. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, sarà proprio Fekeli a salvare Yilmaz da Demir, nel momento in cui Yaman farà incendiare le baracche dei dipendenti. Fekeli farà visitare Akkaya da un medico, grazie al quale l'uomo riuscirà a riprendersi. Il rapporto tra Fekeli e Yilmaz si farà sempre più stretto, proprio come padre e figlio.