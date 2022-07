Cambio programmazione in casa Mediaset per Terra Amara. La fortunatissima soap opera turca che sta spopolando nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, proseguirà la sua messa in onda per tutto il periodo estivo ma ci saranno delle sostanziali modifiche.

La messa in onda, infatti, sarà anticipata di un'ora e, in vista della prossima stagione televisiva autunnale del Biscione, non si esclude che possa essere proprio Terra Amara a prendere il posto di Una vita, la soap spagnola che sta per salutare per sempre gli spettatori.

Come cambia la programmazione di Terra Amara dal 25 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Terra Amara su Canale 5 rivelano che dal 25 luglio ci saranno le prime novità legate alla messa in onda della soap opera turca.

L'appuntamento, infatti, non sarà più trasmesso alle 15:45, così come è accaduto fino a questo momento, ma verrà anticipato di un'ora.

Gli spettatori e appassionati della soap turca che narra le vicende tormentate di Zuleyha, dovranno così ricordarsi di collegarsi su Canale 5 dalle 14:45 per seguire i nuovi episodi della soap opera.

Questa sarà la nuova programmazione di Terra Amara per tutto il mese di agosto e per le prime settimane di settembre, quando poi ci sarà un nuovo cambio programmazione.

Le novità del palinsesto autunnale Mediaset

Con il ritorno di Uomini e donne e Amici 22, sia la soap turca che Un altro domani, dovranno lasciare spazio alle trasmissioni di Maria De Filippi e bisognerà così trovare una nuova collocazione.

Al momento, complice questo cambio palinsesto che prenderà vita già dal prossimo 25 luglio, sembrerebbe proprio che Un altro domani sia destinata ad occupare lo slot orario che farà da traino a Pomeriggio 5, ossia dalle 16:50 alle 17:25 circa.

Trattasi dello stesso slot che, lo scorso anno, è stato riservato a Love is in the air e successivamente a Brave and Beautiful, entrambe premiate dal pubblico di Canale 5 con buoni risultati d'ascolto.

Dal prossimo autunno, Terra Amara al posto di Una Vita?

Cosa ne sarà, invece, di Terra Amara? Visto il grande successo che la soap sta registrando nei pomeriggi estivi Mediaset e dato anche l'elevato numero di episodi a disposizione, non si esclude che la soap turca possa prendere il posto di Una Vita nel palinsesto autunnale.

La soap spagnola, che sarà sospesa per il mese di agosto, si avvia verso le battute conclusive: mancano ormai pochissimi episodi prima del gran finale di sempre ed entro l'autunno saranno trasmessi quelli conclusivi.

A quel punto, con la cancellazione di Una Vita dalla fascia pomeridiana di Canale 5, potrebbe essere proprio Terra Amara a prenderne il posto, seppur con puntate ridotte della durata di trenta minuti.