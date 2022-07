Tante novità avverranno durante le puntate di Terra Amara trasmesse dal 18 al 22 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Sermin studierà un diabolico piano contro Zuleyha Altun. Gaffur, invece, salverà la vita di Hunkar Yaman.

Terra Amara: anticipazioni puntate dal 18 al 22 luglio

Le anticipazioni di Terra Amara, inerenti alle nuove puntate previste dal 18 al 22 luglio in prima visione, rivelano che Demir perderà il lume della ragione quando Zuleyha insisterà per incontrare Yilmaz. L'uomo apparirà ancora più spietato nei suoi confronti quando scoprirà che si è tolta la fede nuziale.

Dall'altra parte Yilmaz riuscirà a fuggire dall'ospedale, approfittando di un momento di solitudine in bagno. La guardia penitenziaria, a questo punto, informerà subito il direttore, che a sua volta racconterà dell'accaduto a Demir. Neanche a dirlo il giovane Yaman si recherà al comando di polizia per esortarli a trovare il fuggitivo quanto prima. Una scena che verrà notata dall'amico Cengaver che inizierà a fare delle indagini, in quanto sospetta che Demir stia combinando qualche guaio.

Sermin vuole provocare un aborto a Zuleyha

Nelle nuove puntate di Terra Amara trasmesse nella terza settimana di luglio, Demir farà recapitare alla villa un mobile contenente un giradischi da donare a Zuleyha.

Sermin, a questo punto, apparirà invidiosa del gesto, tanto da dare ascolto all'amica Fusun: deciderà di andare da una curatrice per procurarsi dell'erbe capaci di provocare un aborto a Zuleyha.

La dark lady preparerà l'infuso di erbe velenose per poi aggiungerlo a un dolce, che verrà riposto in frigo da servire alla moglie di Demir.

Il dessert, però, verrà mangiato dall'ignaro Sabahattin, che inizierà ad avvertire dei lancinanti dolori alla pancia.

Gaffur salva la vita a Hunkar, Altun sospetta di Gulten

In breve tempo Sabahattin scoprirà che sua moglie Sermin aveva intenzione di provocare un'interruzione di gravidanza a Zuleyha. Le condizioni di salute del dottore peggioreranno ulteriormente, tanto da essere costretto a recarsi in ospedale.

Qui l'uomo verrà sottoposto a una lavanda gastrica e desiste dal raccontare tutto a Demir.

Nel frattempo Yilmaz verrà riconsegnato alla polizia dopo una soffiata di Hunkar. Proprio quest'ultima si avvarrà della complicità di Gaffur per intrattenere Akkaya prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. In segno di riconoscenza, la matrona regalerà al capomastro un'ingente somma di denaro per averle salvato la vita, visto che Yilmaz l'aveva minacciata di morte, se non gli avesse fatto vedere Zuleyha.

Gulten, invece, crederà che Gaffur abbia ucciso Yilmaz in cambio di soldi. Per questo motivo la giovane, in preda alla rabbia, si scaglierà contro il fratello, che reagirà in malo modo. Zuleyha Altun, invece, inizierà a sospettare di Gulten, in quanto non la vedrà ritornare alla villa. Alla fine la protagonista si recherà a casa sua per cercare informazioni su Yilmaz.