La nuova soap opera turca Terra amara il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, sta già appassionando i telespettatori di Canale 5 con tanti colpi di scena. Nel corso delle prossime puntate, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a causa di una falsa notizia si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), poiché sarà convinta che sia morto davvero sprofondando nello sconforto totale.

Trame turche, Terra amara: Demir in procinto di uccidere Yilmaz

Gli spoiler degli episodi che il pubblico italiano vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset, dicono che Hunkar farà finire in carcere Yilmaz quando apprenderà che è ricercato dalla giustizia per aver commesso un delitto.

A questo punto la darklady costringerà Zuleyha a sposare suo figlio Demir, ordinandole anche di far credere che è il padre della creatura che porta in grembo. Intanto Yilmaz dopo essere stato condannato a morte, si servirà della complicità di un altro detenuto per darsi alla fuga: nello specifico il protagonista dello sceneggiato verrà portato in ospedale, dopo essersi fatto ferire appositamente nel basso ventre.

Durante il ricovero Yilmaz riuscirà a scappare da una finestra, e anche se perderà sangue riuscirà a raggiungere la tenuta di Hunkar, dopodichè la minaccerà con un coltello: purtroppo il ragazzo perderà i sensi dopo essere stato colpito alla testa da Gaffur, che su ordine della sua padrona lo porterà subito al comando di polizia.

Demir quando saprà che Yilmaz è stato nella sua tenuta farà visita allo stesso in prigione, e per fortuna non lo ucciderà per merito dell’intervento dell’amico Cengaver. Demir quando rientrerà a casa, farà sapere alla madre che Yilmaz e Zuleyha in realtà non sono fratello e sorella poiché si amano.

Yilmaz dichiarato morto erroneamente, Zuleyha litiga con la domestica Saniye

In carcere Yilmaz incontrerà Veli, il fratellastro di Zuleyha, a cui scatenerà tutta la sua rabbia per aver venduto la sua amata per saldare un debito di gioco: lo scontro fisico tra i due sarà più acceso nell’istante in cui Veli dirà a Yilmaz che sua sorella ha sposato Demir.

La situazione peggiorerà per colpa di un improvviso incendio causato da una piastra accesa, e i poliziotti presenti non riusciranno a salvare la vita a quattro detenuti. Il giorno seguente Zuleyha rimarrà sconvolta al punto da svenire, quando alla radio apprenderà che anche il suo amato è tra le vittime.

Dopo un piccolo salto temporale, la donna sarà già al settimo mese di gravidanza e sempre più certa che il vero padre del figlio che aspetta è veramente deceduto. Nel contempo la domestica Saniye continuerà a far capire di non vedere di buon occhio la sua padrona, dato che non perderà l’occasione per farle dei torti: ovviamente Zuleyha non rimarrà di certo ferma a guardare, dato che inizierà a mostrare il suo forte carattere durante dei litigi con l'inserviente.