Nuovi intrighi si delineeranno nelle prossime puntate di Terra amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, si concentrano su un personaggio che avrà un ruolo fondamentale nella vita di Yilmaz. Dopo un primo momento di scontro, Akkaya troverà in Fekeli un grandissimo alleato. Quest'ultimo, dopo avergli salvato la vita in più di un'occasione, gli donerà una fabbrica rendendolo un imprenditore e permettendogli di partecipare alla vita sociale del paese. In tal modo Yilmaz rivedrà di nuovo Zuleyha, che lo credeva morto, ma per il giovane le complicazioni non saranno finite.

Fekeli ancora una volta cercherà di frenare l'impetuosità del giovane rivelandogli che anche lui ha dei conti in sospeso con gli Yaman. Demir dal canto suo avrà il suo bel da fare: la scoperta, per mano di Cengaver che Fekeli è di nuovo in libertà lo turberà, ma l'uomo starà preparando un piano contro di lui.

Demir scopre che Fekeli è libero

Proseguono le anticipazioni di Terra Amara. La soap turca sta appassionando il pubblico italiano, non solo per la storia dei due protagonisti, ma anche per l'interesse che destano gli altri personaggi della serie. La storyline turca si concentra sulla figura di Fekeli. Uscito dal carcere, l'uomo metterà sotto la sua ala protettrice Yilmaz, non solo accogliendolo nella sua villa, ma anche donandogli una fabbrica.

L'interesse dell'uomo sarà farla pagare agli Yaman per i conti del passato in sospeso.

La presenza di Yilmaz alla festa degli imprenditori scatenerà la furia di Demir, che non si darà pace non riuscendo a comprendere come il suo rivale si sia potuto arricchire in così poco tempo. Così il giovane Yaman si rivolgerà all'amico fidato Cengaver, il quale gli darà una lista completa di tutti gli uomini potenti e ricchi che abitano nella zona.

Demir capirà infattiche qualcuno ha dato il suo aiuto a Yilmaz. Il marito di Zuleyha avrà un turbamento quando leggerà il nome di Fekeli nella lista.

Fekeli fa pubblicare il suo necrologio

Infatti venti anni prima Fekeli è stato accusato di essere il colpevole per la morte del padre di Demir. Cengaver cercherà di far calmare l'amico, ma Yaman sarà infuriato.

Intanto Fekeli ordirà un nuovo piano: farà pubblicare il suo necrologio sul giornale mettendo in scena la sua morte. Appresa la notizia, Demir sembrerà tranquillizzarsi, tanto che informerà del fatto la madre.

Hunkar, seppure mantenendo la calma, tradirà un certo turbamento di fronte alla notizia della morte finta di Fekeli. Il motivo per cui la suocera di Zuleyha sarà turbata verrà svelato con le prossime anticipazioni. Non resta dunque che attendere le novità su Terra amara provenienti dalla Turchia.