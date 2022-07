Incredibili colpi di scena avverranno a Terra Amara, la nuova Serie TV turca che sta registrando ottimi ascolti sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler riguardanti le puntate della 1° stagione in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Yilmaz Akkaya troverà un amico su cui contare dopo tanta sfortuna. Il ragazzo, infatti, sarà salvato da un certo Fekeli (Kerem Alışık), che diventerà in breve tempo il suo mentore.

Terra Amara, anticipazioni: Yilmaz salvato da un compagno di cella

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano che un nuovo personaggio prenderà sotto la sua ala protettrice Yilmaz (Uğur Güneş).

Tutto inizierà quando Fekeli approderà nella storyline come compagno di cella del protagonista. L'uomo, infatti, salverà Akkaya quando uno scagnozzo di Demir, tenterà di ucciderlo per evitare che ottenga la grazia dal governatore. In seguito, il ragazzo informerà il nuovo amico di voler recarsi a Cukurova per vendicarsi di Yaman jr, reo di avergli rubato la donna tramite un inganno. Sarà in questo frangente che Fekeli darà l'impressione di conoscere la famiglia di Hunkar già da tanto tempo.

Demir riduce in fin di vita il rivale

Nelle puntate della 1° stagione di Terra Amara, Yilmaz riuscirà ad uscire di prigione, tanto da precipitarsi alla tenuta per cercare d'incontrare l'amata Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Ma anche questa volta Demir (Murat Ünalmış) impedirà al rivale di vedere la donna, che nel frattempo starà dando alla luce il suo primo figlio. Qui, il figlio di Hunkar e Guffur picchieranno selvaggiamente Akkaya fino a ridurlo in fin di vita.

In seguito, Gulten ritroverà Yilmaz nelle acque del canale dopo essere stato colpito da alcuni proiettili alla schiena.

La domestica, a questo punto, accuserà il capomastro di tentato omicidio, facendogli capire che l'ha nascosto nei rifugi dei poveri operai. Alla fine, Demir non esiterà a incendiare tutte le case quando i dipendenti si rifiuteranno di aiutarlo a rintracciare il rivale.

Fekeli diventa il mentore per Akkaya

Nel frattempo, Yilmaz sembrerà essere scomparso nel nulla.

Sarà in questo momento che il giovane incontrerà sulla sua strada Fekeli, ritornato a Cukurova dopo oltre vent'anni trascorsi dietro le sbarre. L'uomo, a questo punto, porterà il malcapitato da un dottore, che riuscirà a rimetterlo in piedi nel giro di pochissimo tempo. In questo modo, Fekeli diventerà una specie di mentore per Akkaya, tanto da suggerirgli di agire con calma se vuole sapere per quale motivo Zuleyha abbia deciso di sposare Demir così in fretta.