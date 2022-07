Continuano a non mancare colpi di scena e intrighi, nella soap opera turca dal titolo Terra amara e dell’estate 2022. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 25 al 29 luglio, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) entrerà in travaglio anticipato a causa di un piano organizzato da Sermin (Sibel Tasçioglu) e Saniye Taşkın (Selin Yeninci): per fortuna la fanciulla metterà al mondo il piccolo Adnan.

Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) il vero padre del neonato, invece dopo la caduta nelle acque di un canale per essere stato colpito alle spalle da Demir Yaman (Murat Ünalmış) sfuggirà alla morte per merito del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydin).

Anticipazioni Terra amara, al 29 luglio: Yilmaz viene dichiarato morto, Zuleyha perdona Seniye

Nelle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 25 a venerdì 29 luglio come di consueto dalle ore 15:45 circa, Veli dopo essere finito nella stessa cella con Yilmaz gli dirà che Zuleyha ha sposato Demir: i due detenuti si renderanno protagonisti di un litigio. Poco dopo nel carcere scoppierà un incendio e Yilmaz verrà dato per morto: tale notizia ovviamente farà rimanere sconvolta Zuleyha. A questo punto Demir organizzerà una cena per festeggiare, mentre sua madre Hunkar proverà gelosia nei confronti del figlio quando si renderà conto che ha smesso di accompagnarla agli eventi.

Seniye dopo il licenziamento si lascerà andare a uno sfogo con Gulten e Fadiz, mentre Gaffur la schiaffeggierà e le ordinerà di chiedere scusa a Zuleyha: il capomastro non appena sua moglie rifiuterà la sua richiesta la caccerà fuori di casa.

Zuleyha dopo aver perdonato Seniye, le farà presente che la prossima volta a decidere la sua sorte sarà Demir: a consolare invano la moglie di Gaffur ci penserà Gulten.

Yilmaz torna in libertà, Zuleyha cade dalle scale

Demir tramite una telefonata, apprenderà che in realtà Yilmaz dopo essere stato dimesso dall’ospedale è stato riportato in prigione.

Yaman stringerà un accordo con Sait, per sbarazzarsi una volta per tutte di Yilmaz: per fortuna quest’ultimo non morirà per mano di un uomo ingaggiato da Demir, per merito dell’intervento dell’anziano detenuto Fekeli. Sermin dopo aver restituito a Demir un orologio che apparteneva a suo padre, lo farà arrabbiare quando gli dirà di aver bisogno del suo aiuto per pagare gli studi alla figlia Betul in Francia: Sermin convinta che suo cugino sia condizionato dalla moglie, cercherà di mettere Saniye contro Zuleyha.

Demir quando apprenderà che grazie a una nuova legge Yilmaz tornerà in libertà, metterà piede a Istanbul per risolvere la situazione: non appena quest’ultimo verrà scagionato, Yaman sarà intimorito dal pensiero che si presenterà a Cukurova per ricongiungersi con Zuleyha. Sermin e Saniye sempre più invidiose di Zuleyha metteranno un serpente velenoso nella camera da letto della stessa, con l’obiettivo di farla morire insieme al figlio che aspetta: dopo il grosso spavento, la protagonista dello sceneggiato cadrà dalle scale e entrerà in travaglio.

Demir non sa se Yilmaz è sopravvissuto, Fekeli ha dei conti in sospeso con i Yaman

Demir intanto dopo aver colpito Yilmaz con un arma da fuoco non saprà se è riuscito a sopravvivere: il ricco uomo chiederà a Gaffur di cercare il cadavere del suo rivale.

Il capomastro dopo aver soccorso Yilmaz lo farà curare dal dottor Sabahattin, dopodiché farà sapere al suo padrone che l’ex detenuto è vivo. Gulten accuserà Saniye di aver cercato di far abortire Zuleyha con la complicità di Sermin.

Demir dopo aver fatto credere a Cengaver che Yilmaz è il fratellastro di sua moglie, che ha tentato di abusare della stessa, si scaglierà contro Gaffur. Infine Fekeli metterà piede a Cukurova, per avere dei conti in sospeso con Hunkar e Demir.