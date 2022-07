Il cuore di Züleyha non troverà pace nelle prossime puntate di Terra Amara. La ragazza, infatti, avrà un confronto con Müjgan, la nuova ragazza di Yilmaz, e in qualche modo si ritroverà a "benedire" il futuro della coppia, ovviamente non senza sofferenza.

Züleyha e Müjgan rischiano di morire

Nelle prossime puntate di Terra Amara un'intervista rilasciata da Yilmaz a un giornale, spezzerà il cuore della sua ex Züleyha. Infatti il ragazzo farà delle dichiarazioni molto romantiche riguardanti la sua nuova fidanzata, Müjgan.

Züleyha proverà un dolore tale che nemmeno Demir lo tollererà, così deciderà di eliminare il problema "alla radice" e far fuori Yilmaz una volta per tutte facendo manomettere i freni della sua auto.

Tuttavia, sfortunatamente, la macchina verrà presa da Müjgan, che avrà con sé anche Züleyha. Le due donne saranno dirette verso Ankara, ma improvvisamente si renderanno conto che la macchina ha qualcosa che non va. Non avranno nemmeno il tempo di capire quale sia il problema, perché perderanno il controllo dell'auto e andranno a imbattersi contro un albero. Le due donne avranno un incidente stradale, saranno in gravi condizioni e prive di sensi.

Le donne verranno salvate da Yilmaz

Sarà Yilmaz a salvare le due donne, infatti ore dopo passerà per la stessa strada. Rapidamente chiamerà un'ambulanza, che le porterà urgentemente in ospedale. Entrambe lotteranno tra la vita e la morte. La notizia farà il giro di tutta Çukurova e tutti si domanderanno la stessa cosa: cosa ci facevano Züleyha e Müjgan nella stessa macchina?

In realtà Müjgan prenderà in prestito la macchina di Yilmaz, in quanto la sua avrà un guasto al motore. Mentre la dottoressa si dirigerà con urgenza verso Ankara da un suo paziente, Züleyha la vedrà ferma nel traffico e salirà in macchina: vorrà parlare del suo rapporto con Yilmaz, ma prima che possa farlo succederà l'irreparabile.

A ogni modo le donne si salveranno e quando Züleyha aprirà gli occhi vedrà che al suo capezzale c'è solamente Demir. L'opinione e i sentimenti della donna nei confronti del marito inizieranno a cambiare gradualmente, che stia scoccando la scintilla?

Il confronto tra Züleyha e Müjgan

Le donne usciranno dall'ospedale e Müjgan chiamerà villa Yaman, in quanto avrà bisogno di parlare con Züleyha: vorrà sapere che cosa voleva dirle prima dell'incidente in macchina.

Züleyha le dirà che non ama più Yilmaz e che il loro è stato solo un amore adolescenziale. Si augura il meglio per lui e secondo lei potrebbe essere veramente felice con Müjgan, ma forse Züleyha non le dirà proprio tutta la verità.

Questa dichiarazione, a ogni modo, spingerà la dottoressa a tornare con Yilmaz. Lui le darà l'anello a Müjgan e celebreranno il loro essersi ritrovati a cena in un ristorante, dove avranno modo di incontrare anche Züleyha e Demir. L'imbarazzo sarà palpabile. A ogni modo l'amore di Yilmaz e Müjgan non avrà vita facile, infatti a Çukurova a breve arriverà la madre della dottoressa, che potrebbe dare del filo da torcere ai due ragazzi.