La serie televisiva di successo Terra amara ambientata nella Turchia degli Anni 70 tra Istanbul e le campagne del Sud, e narra una storia d’amore a metà tra thriller e sentimentale ricca di peripezie prosegue la sua messa in onda su Canale 5 in questi caldi pomeriggi estivi. Dalle anticipazioni riguardanti ciò che succederà nella puntata in onda sul piccolo schermo italiano il 19 luglio 2022, si evince che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) mentre la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) si metterà in viaggio per raggiungerlo, non si rassegnerà affatto all’idea di averla persa per sempre.

In particolare il protagonista della telenovela si farà ferire appositamente da un altro detenuto, con l’intento di evadere dalla prigione una volta che sarà trasferito in ospedale per ricevere le dovute cure mediche.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 19/07: Zuleyha fugge dalla tenuta dei Yaman nel cuore della notte

Nel corso della tredicesima puntata della soap opera il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova sbarcata in Italia dopo l'epilogo delle vicende di Brave and Beautiful, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 19 luglio nella consueta fascia pomeridiana, la domestica Gulten (Selin Genç) non appena saprà che Yilmaz verrà condannato a morte per l’omicidio del ricco e potente Naci avviserà in fretta Zuleyha.

Quest’ultima non la prenderà per niente bene, nell’istante in cui si renderà conto di essere stata tradita da Demir (Murat Ünalmış) e Hunkar (Vahide Perçin) per non aver rispettato le promesse fatte, ovvero quelle di far tornare in libertà il suo amato.

A questo punto parecchio delusa dal marito e dalla suocera, la fanciulla sarà decisa ad andarsene via dalla tenuta con l’obiettivo di raggiungere Yilmaz a Istanbul: ad aiutare Zuleyha a scappare nel cuore della notte ci penserà il dottor Sabahattin (Turgay Aydın).

Hunkar decisa a far condannare Yilmaz, Suleyman accoltella Akkaya

Nel contempo Hunkar continuerà a non mollare la presa, visto che muoverà le sue pedine per non far sfuggire alla condanna Yilmaz, colui che ha finto di essere il fratello di sua nuora prima di fare i conti con la giustizia a causa della sua telefonata anonima.

Intanto Akkaya oltre a voler ricorrere in appello, architetterà un piano servendosi della complicità dell’amico Suleyman per riuscire a evadere dal carcere: scendendo nel dettaglio quest’ultimo accoltellerà il suo compagno nel basso ventre su richiesta dello stesso. Per sapere se Yilmaz riuscirà nella sua impresa, e quindi a rimettere piede nella tenuta di Hunkar e Demir per ricongiungersi con la sua dolce metà, non rimane che attendere.