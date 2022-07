Nelle prossime puntate di Terra Amara sulla famiglia Yaman incomberà la vergogna, infatti tutta Çucurova scoprirà la non veridicità del matrimonio tra Demir e Züleyha, e verrà a sapere che quest'ultima in realtà era la fidanzata di Yilmaz. Vista la situazione, la ragazza vorrebbe lasciare la villa, e ovviamente Demir, ma Hünkar non sarà per niente d'accordo.

Lo scandalo che coinvolge la famiglia Yaman

A Çucurova non ci si annoia mai, vista la moltitudine di vicende che coinvolgono la famiglia Yaman e non solo. Demir verrà accusato di aver ucciso Said, ma alla fine la verità verrà a galla e così potrà lasciare il carcere.

Per lui, però, i problemi non finiranno, visto che Hūnkar scoprirà da Fekeli che non è stato lui a uccidere il marito Adnan Yaman; per questo motivo madre e figlio litigheranno, e Demir con la sua famiglia lascerà la villa.

Züleyha, invece, sarà gelosa della nuova relazione che Yilmaz instaurerà con Müjgan, ma questo si rivelerà l'ultimo degli scandali, infatti tutta Çucurova scoprirà che in realtà Yilmaz e Züleyha stavano insieme. La famiglia Yaman sarà sulla bocca di tutti, per questo per Hünkar sarà una enorme vergogna.

Yilmaz finisce nuovamente in carcere

Tutti continueranno a spettegolare e una sera, quando Yilmaz si ritroverà a passeggiare con Müjgan, alcuni uomini lanceranno dei commenti inopportuni nei confronti di lui e la sua ragazza.

Yilmaz reagirà e così scoppierà una rissa. Proverà a difendersi e in un impeto di rabbia, tirerà fuori una pistola e sparerà a uno degli uomini, ferendolo gravemente.

Yilmaz finirà nuovamente in carcere e Fekeli si attiverà subito per liberarlo. Inizialmente si informerà sulle condizioni di salute dell'uomo a cui ha sparato.

Non è morto e a quanto pare potrebbe riprendersi ben presto.

Züleyha vuole andare via dalla villa

Intanto Züleyha non saprà che il suo vero amore si trova in carcere ma, visto che ormai tutti sanno la vera situazione che c'è tra lei e Yilmaz, chiederà a Hünkar di poter lasciare la villa, tanto tutti ormai hanno capito che tra lei e Demir non c'è vero amore.

Hünkar, ovviamente, non sarà d'accordo, così escogiterà l'ennesimo piano.

Vorrà parlare con un giornalista e dare una sua personale versione dell'accaduto: dirà che Züleyha ha deciso di lasciare Yilmaz in quanto innamorata di Demir. La ragazza, ovviamente, non sarà d'accordo, ma la suocera la minaccerà: se non obbedirà ai suoi ordini, non le farà più vedere il piccolo Adnan.

Müjgan lascia la città

Müjgan, invece, sarà delusa da tutte le bugie che Yilmaz le ha detto nell'ultimo periodo, così deciderà di lasciare la città e soggiornare a casa di un amico. Sabahattin, però, la contatterà e le dirà quanto in realtà il ragazzo senta la sua mancanza.

Così la ragazza deciderà di tornare a Çucurova e di dargli una seconda possibilità.