Alta tensione si vivrà nel corso delle prossime puntate di Terra Amara, la Serie TV che sta facendo registrare ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5. Le trame della 1° serie rivelano che Hunkar Yaman non esiterà a ricattare Zuleyha Altun che vorrebbe rivelare a Demir la verità sul figlio Adnan.

Anticipazioni Terra Amara: Altun rischia di morire per ricongiungersi con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate rivelano che Hunkar darà sfogo alla sua vena cattiva nel corso delle prossime settimane.

Tutto inizierà quando Zuleyha scoprirà che Yilmaz è ancora vivo nel corso di un party prestigioso di impresari a Cukurova.

Akkaya, infatti, sarà tra gli invitati della festa in quanto proprietario di una fabbrica, regalata da Fekeli. Una visione, che sconvolgerà Altun che credeva che fosse morto durante un incendio divampato in carcere.

Demir, a questo punto, porterà via la moglie dalla festa prima che abbia l'occasione di parlare con Yilmaz. Ma ecco, che Zuleyha rischierà di morire quando si lancerà dall'auto a folle velocità per ricongiungersi con l'amato. Alla fine, Demir approfitterà dello svenimento di Altun per riportarla a casa, dove sarà medicata dal dottor Sabahattin.

Hunkar minaccia la nuora che Demir farebbe di tutto pur di portarle via suo figlio

Ma Zuleyha non si darà per vinta. Dagli spoiler della 1° serie di Terra Amara si evince che la ragazza persisterà nella sua intenzione di riabbracciare il suo amato.

Per questo motivo, avrà un confronto con la suocera, dove l'avviserà di avere voglia di confessare a Demir che Adnan non è suo figlio ma bensì di Yilmaz.

Ma la matrona non si farà intimidire dalle provocazioni della nuora. Anzi, la signora Yaman l'avviserà che Demir farebbe di tutto pur di portarle via suo figlio. In pratica, Hunkar avvertirà Zuleyha che le conviene stare al suo posto se non vuole passare dei brutti momenti.

Minacce, che ovviamente spaventeranno la protagonista, la quale cercherà conforto nel dottor Sabahattin, l'unico a sapere della vera paternità di Adnan.

Il dottor Sabahattin racconta una bugia a Zuleyha

Alla fine, Zuleyha dovrà rinunciare alla sua sete di vendetta, quando il dottore le rivelerà che non le conviene mettersi contro Hunkar e Demir, poiché due persone senza scrupoli capaci di tutto pur di ottenere i loro obbiettivi.

Inoltre, Sabahattin racconterà ad Altun una bugia, dicendole di non essere al corrente che Yilmaz è sopravvissuto ai tragici fatti avvenuti in cella. Per questo motivo, la protagonista sarà costretta a chiedere perdono alla suocera, cercando di allontanare il pensiero di Akkaya dalla sua mente.