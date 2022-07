La soap opera turca Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) verrà trasmessa su Canale 5 anche nea settimana dal 18 al 22 luglio 2022 in prima visione assoluta.

Zuleyha Altun (Hital Altinbilek) scapperà dalla tenuta di Demir (Murat Unalmis) e Hunkar Yaman (Vehide Perçin) quando verrà a conoscenza che il suo amato Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) verrà condannato a morte.

Anticipazioni Terra amara, al 22 luglio: Hunkar decisa a far condannare Yilmaz

Gli spoiler delle puntate in programmazione su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 luglio, dicono che Hunkar - dopo essersi sbarazzata di Veli - darà del denaro a Gaffur per acquistare dei terreni: quest’ultimo manifesterà la propria gioia a Saniye.

Intanto Zuleyha dopo essere tornata dal viaggio di nozze con Demir, domanderà a Gulten se ha ricevuto qualche lettera da Yilmaz: purtroppo la missiva non arriverà a destinazione a causa di Hunkar.

Nel contempo c’è chi inizierà a sospettare che il padre della creatura che porta in grembo Zuleyha non sia Demir: quest’ultimo invece chiederà delle spiegazioni alla moglie, quando capirà che non è felice al suo fianco.

Gulten appena saprà che Yilmaz verrà condannato a morte, non perderà tempo per avvisare Zuleyha: quest’ultima deciderà di fuggire nel cuore della notte dalla tenuta Yaman con la complicità di Sabahattin, per raggiungere il suo amato a Istanbul.

Intanto Hunkar farà il possibile per far condannare Yilmaz, che invece metterà in atto un piano per scappare con l’aiuto dell’amico Suleyman: in particolare Akkaya dopo essersi fatto accoltellare appositamente verrà portato in ospedale.

Demir schiaffeggia la moglie, Yilmaz viene arrestato di nuovo

Nel contempo Demir quando saprà della fuga della consorte perderà le staffe e la schiaffeggerà appena la troverà in carcere per rivedere Yilmaz: il perfido Yaman sarà ancora più furioso quando si accorgerà che la donna che ha sposato non porta più la fede al dito.

Nel contempo Yilmaz troverà il modo per scappare dall’ospedale, e Demir quando saprà dell’accaduto esorterà il comandante ad arrestare il fuggitivo.

Successivamente Sermin, sempre più invidiosa di Zuleyha, vorrà somministrarle un preparato di erbe per farla abortire: a rimetterci sarà Sabahattin, che prima del ricovero in ospedale svelerà le reali intenzioni della moglie a Demir.

Yilmaz finirà nuovamente in prigione e Hunkar ringrazierà Gaffur per averla salvata, dandogli una ricompensa: Gulten dopo aver sospettato che suo fratello abbia ucciso Yilmaz, si scaglierà contro di lui. Infine, poiché la cameriera non si presenterà alla villa, Zuleyha busserà alla porta della fanciulla senza riuscire a ottenere alcuna informazione su Yilmaz.