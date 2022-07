Interessanti novità saranno al centro delle puntate di Terra Amara previste dal 25 al 29 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Zuleyha Altun avrà una rovinosa caduta dalle scale. Yilmaz Akkaya, invece, rimane vittima di un'aggressione da parte di Demir Yaman.

Anticipazioni Terra Amara: prossime puntate italiane

Le anticipazioni di Terra Amara, sulle prossime puntate in onda in Italia, segnalano che Fekeli eviterà che Yilmaz venga ucciso da uno scagnozzo di Demir. Da questo momento tra i due detenuti si stabilirà un rapporto padre-figlio.

Sermin, invece, proverà a convincere il cugino a pagare la retta della scuola di sua figlia in Francia, ma Yaman jr apparirà molto irritato dalle continue richieste economiche della parente, tanto da indicarle l'unica via di uscita. L'uomo, infatti, convincerà Sermin ad accettare l'acquisto della sua villa.

Dall'altra parte la moglie di Sabahattin crederà che Demir sia diventato ostile nei suoi confronti per colpa di Zuleyha. Per tale ragione la donna proverà a mettere zizzania tra la ragazza e Saniye.

Zuleyha cade dalle scale, Demir scopre che Yilmaz avrà l'indulto

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir scoprirà che Yilmaz uscirà presto dalla prigione. L'uomo, a questo punto, si recherà a Istanbul per sistemare la questione.

Yaman jr, infatti, cercherà d'impedire al rivale di riottenere la libertà, ma non ce la farà. Di conseguenza il figlio di Hunkar apparirà certo che Akkaya abbia intenzione di dirigersi a Cukurova per riprendersi Zuleyha. Demir, a questo punto, si avvarrà della complicità di alcuni brutti ceffi per cercarlo.

Nel frattempo Sermin sarà sempre più gelosa di Zuleyha, per questo motivo riuscirà a convincere Saniye a mettere un serpente velenoso nella sua camera, nella speranza di farla morire per il morso velenoso.

Tuttavia le cose prenderanno una piega diversa. Altun fuggirà dalla stanza quando vedrà il rettile sotto il letto e finirà per cadere dalle scale. Di conseguenza la protagonista entrerà in travaglio in anticipo.

Tutti i residenti della tenuta crederanno che la ragazza abbia dato alla luce un bambino prematuro, ma Sabahattin confermerà che Adnan gode di perfetta salute come la madre.

Yaman aggredisce rivale prima che possa incontrare l'Altun

Demir, intanto, fermerà Yilmaz prima che possa incontrare Altun. In seguito l'uomo trasporterà il rivale in un luogo deserto e dopo una brutale aggressione gli sparerà un colpo d'arma da fuoco alle spalle. Non contento, Yaman jr racconterà i tragici fatti alla madre, per poi invitare Gaffur a trovare il cadavere di Akkaya, scomparso nelle acque torbide del canale.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Gulten riuscirà a soccorrere l'amato di Zuleyha, affidandolo alle cure di Sabahattin. Alla fine la domestica porterà il malcapitato nella casa degli operai, dove però sarà rintracciato da Demir e Gaffur.