La nuova soap tv turca Terra amara tornerà con nuove puntate nella settimana che va dall'11 al 25 luglio 2022. Zuleyha Akkaya cederà al ricatto di Hunkar e accetterà di sposare Demir Yaman.

Yilmaz invece si troverà in carcere a Istanbul e rischierà di essere condannato a morte.

Hunkar tradisce Yilmaz e lo fa arrestare: trame Terra amara al 15 luglio

Su Canale 5 continuano le vicende di Yilmaz e Zuleyha. I due in fuga, dovranno affrontare nuove difficoltà. A causa dell'epidemia di tifo, Yilmaz verrà incaricato di riorganizzare il villaggio. Le cose per il giovane si metteranno male nel momento in cui verrà arrestato e condotto nel carcere di Istanbul.

Tutto accadrà a seguito di una chiamata che Hunkar farà alle forze dell'ordine, rivelando che l'uomo si nasconde alla tenuta. Yilmaz si disferà dei suoi documenti, ma la polizia lo condurrà in carcere in attesa di giudizio. Demir, tornato dal suo viaggio di affari, verrà a sapere dell'arresto dell'uomo. Farà di tutto per aiutarlo e gli troverà un buon avvocato. Non solo, spenderà pure delle buone parole su di lui con il direttore del carcere.

Demir Yaman chiede a Zuleyha di sposarlo: anticipazioni 11-15 luglio

Le anticipazioni di Terra amara, rivelano che Gulten troverà nel cuscino di Zuleyha la fede di Yilmaz. Le domestiche non prenderanno bene il fatto che Zuleyha riceva tante attenzioni sia da Demir che da Hunkar.

Quest'ultima sarà venuta a sapere da Zuleyha tutta la verità sulla sua storia. La ragazza si deciderà infatti a raccontarle tutto perché Hunkar le dirà di essere già a conoscenza del fatto che non sono fratelli e che lei è incinta. A seguito delle voci messe in giro dalle domestiche su Zuleyha, Hunkar la manderà a vivere nelle baracche del villaggio.

Venuto a sapere di questo, Demir andrà a prendere la ragazza e la porterà con sé alla tenuta. Demir porterà poi a cena Zuleyha e le dirà di volerla sposare.

Zuleyha costretta ad accettare la proposta di matrimonio di Demir

In Terra amara, Zuleyha sarà intenzionata a rifiutare la proposta di matrimonio di Demir ma verrà ricattata da Hunkar.

La donna infatti, le dirà che se non accetterà di sposare Demir, facendogli credere che il bambino che aspetta è il suo, Yilmaz verrà condannato a morte. Pertanto la giovane si vedrà costretta ad accettare la proposta di Demir. La ragazza sarà quindi presentata in società e, per giustificare le sue origini, Hunkar racconterà che Zuleyha proviene da una famiglia nobile caduta in disgrazia e che non ha parenti. Il giorno delle nozze, Zuleyha sarà talmente sconvolta da decidere di togliersi la vita gettandosi nel canale. Fortunatamente verrà ritrovata da Hunkar, la quale la riporterà alla villa. Nonostante tanti inconvenienti, in Terra amara si celebreranno le nozze tra Demir e Zuleyha, anche se la ragazza sarà disperata al solo pensiero di aver tradito Yilmaz.