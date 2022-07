Un drammatico colpo di scena sarà al centro delle prossime puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame della terza stagione della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya, il rivale di Demir Yaman, morirà in seguito alle ferite riportate in un grave incidente stradale.

Anticipazioni Terra Amara: Yilmaz scopre che Adnan ha avuto un incidente

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate ancora inedite per l'Italia annunciano che uno dei personaggi principali dello sceneggiato perderà la vita in circostanze drammatiche.

Tutto inizierà in seguito all'omicidio di Hunkar, che morirà per mano di Bahice. Purtroppo un altro avvenimento triste sconvolgerà la vita dei cittadini di Cukurova.

Tutto inizierà quando Yilmaz e Zuleyha riusciranno a raggiungere la felicità dopo che quest'ultima otterrà il divorzio da parte di Demir. La coppia, infatti, lascerà la tenuta dei Yaman per vivere come una famiglia in una nuova casa, come avevano sempre sognato all'inizio dello sceneggiato. Purtroppo un colpo di scena cambierà il corso degli eventi quando Akkaya scoprirà che suo figlio Adnan ha avuto incidente e si trova al momento ricoverato in ospedale.

Akkaya muore dopo aver messo fine alla faida con Demir

Nel corso della terza stagione di Terra Amara, Yilmaz subirà un grave incidente stradale mentre raggiungerà l'ospedale di Cukurova.

Purtroppo le condizioni del protagonista appariranno subito disperate, tanto da morire in seguito a un intervento chirurgico per rimarginare le ferite.

Prima di chiudere gli occhi per sempre, Akkaya metterà fine alla sua lunga faida con il suo rivale Demir e si riconcilierà con Fekeli. Inoltre, si farà promettere da Mujgan di avere una relazione cordiale con il suo padre adottivo.

Una scena, che sancirà la fine della guerra tra le due famiglie, tanto che Demir prometterà al rivale che si prenderà cura di suo figlio.

Zuleyha, Fekeli e Mujgan devastati dalla perdita

Una perdita che ovviamente devasterà Zuleyha, la quale griderà tutto il suo dolore al capezzale di Yilmaz. La protagonista, infatti, apparirà sconvolta da quanto successo al suo amato, che le chiederà di prendersi cura del loro figlio Adnan come ultima richiesta.

In seguito, tutti gli abitanti di Cukurova celebreranno una veglia funebre e un'altrettanto dolorosa sepoltura. In particolare, Fekeli cercherà di mantenere la sua integrità al funerale, dove riceverà conforto da parte di Demir e Fikret. Dall'altra parte, Züleyha non riuscirà a sopportare il dolore di perdere l'amore della sua vita. Anche Müjgan apparirà devastata, tanto da avvicinarsi alla vedova per offrirle il suo sostegno.