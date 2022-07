Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Turchia, rivelano che Gulten (Selin Genç) farà un'accusa pesante nei confronti di suo fratello Gaffur dopo aver salvato la vita di Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni: Demir spara a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv rivelano che Gulten sarà protagonista di un vero e proprio colpo di testa.

Tutto inizierà quando Yilmaz uscirà dal carcere dopo sette mesi di detenzione grazie alla grazia concessa dal governatore.

Il giovane, a questo punto, correrà alla tenuta degli Yaman quando scoprirà che Zuleyha si è sposata con Demir da una soffiata del mancato cognato Veli (Mustafa Açılan).

Nel frattempo, Altun entrerà in travaglio, dando alla luce il piccolo Adnan. Anche in questa circostanza, Yilmaz non riuscirà a vedere la sua amata dopo che le sue intenzioni verranno fermate da Gaffur e Demir. Proprio quest'ultimo chiederà ad Akkaya di dimenticarsi per sempre di Zuleyha, sebbene invano. Per questo motivo, il giovane Yaman non esiterà a sparare al rivale, che cadrà svenuto nel canale.

Akkaya in gravi condizioni

Nelle puntate turche di Terra Amara, Gulten riuscirà a portare in salvo Yilmaz, aiutandolo ad uscire dal canale.

Nonostante sia gravemente ferito, il giovane raggiungerà insieme alla ragazza una casetta degli operai di Demir e Hunkar per affidarlo alle cure di una residente.

Anche il dottor Sabahattin visiterà il protagonista, trovandolo in gravi condizioni. Fortunatamente il marito di Sermin deciderà di tenere la bocca chiusa sulla questione, in quanto stanco delle malefatte della sua famiglia.

A tal proposito, Akkaya scoprirà che Zuleyha ha dato alla luce un bambino durante alcuni momenti di lucidità. Ma ecco, che il giovane inizierà a stare peggio, tanto da cadere nuovamente svenuto dopo la visita di Demir. Sarà Gulten a prendersi cura di lui fino giorno e notte, temendo che possa morire da un momento all'altro.

Gulten accusa Gaffur di tentato omicidio

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto Gulten dimostrerà di essersi molto affezionata a Yilmaz. Per questa ragione, la ragazza in preda alla collera scaglierà tutta la sua rabbia contro suo fratello, rivelandogli di averlo visto insieme a Demir mentre cercavano di eliminare Akkaya. Ed ecco, che Gulten accuserà Gaffur di tentato omicidio, l'uomo reagirà male e cercherà di picchiarla. Una colluttazione, che fortunatamente verrà fermata solo dall'intervento provvidenziale di Saniye.