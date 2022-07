Nelle prossime puntate di Terra Amara saranno gli scontri tra Yilmaz e Demir a farla da padrone. L'oggetto della contesa sarà sempre Züleyha, ma i due cercheranno di colpirsi soprattutto sul piano professionale. Yilmaz, con l'aiuto di Ali, cercherà di organizzare un piano per incastrare Demir, ma dopo un incontro con quest'ultimo farà perdere le sue tracce. Cosa gli sarà successo?

Yilmaz, l'amore per Züleyha e la vendetta contro Demir

Non sarà un periodo facile per Yilmaz nelle prossime puntate di Terra Amara. Dopo l'evasione dal carcere e l'alleanza con Ali, per vendicarsi degli Yaman, il ragazzo ha scoperto che l'amore della sua vita, Züleyha, non prova più niente per lui.

Ovviamente la ragazza starà solo fingendo di amare Demir, per il bene di Adnan, ma per l'inconsapevole Yilmaz sarà un colpo al cuore.

Dopo aver partecipato a una festa in cui c'è stata anche Züleyha (ha anche provato a farla ingelosire, riuscendoci), Yilmaz tornerà nella villa in cui abita attualmente e ad attenderlo ci sarà Gülten, che ora lavora per lui. La ragazza è molto innamorata del suo capo, anche se lui non se ne rende conto: per lei prova solamente una profonda gratitudine, visto che si è presa cura di lui quando è rimasto ferito dopo l'incendio nella prigione. Anche se è rimasto profondamente scosso dall'incontro con Züleyha (quello in cui gli ha detto che ama Demir), il suo cuore appartiene sempre e solo a lei.

Züleyha stanca dei continui scontri tra Demir e Yilmaz

Visto che il piano di Demir di fare fuori Yilmaz andrà a monte, i due uomini continueranno a scontrarsi e a vivere momenti di grande tensione. Züleyha non ne potrà più e dirà a entrambi che questo astio deve finire una volta per tutte. Ovviamente saranno parole al vento e i due saranno sempre più accecati dalla rabbia e dalla vendetta.

Tra Demir e Yilmaz ci sarà un incontro, ma subito dopo quest'ultimo sparirà, senza lasciare traccia. Fekeli, notando la sua assenza, chiederà ai suoi uomini di cercarlo ovunque. Nessuno lo troverà, così Fekeli prenderà d'assalto la villa degli Yaman, pensando che Demir c'entri in questa vicenda. Che cosa gli sarà successo e soprattutto ci sarà lo zampino di Demir?

Yilmaz fonda la Camera dell'industria, Züleyha vorrebbe progettare una nuova fuga verso Istanbul

Yilmaz, al contempo progetterà un piano, insieme ad Ali, per fare fuori Demir Yaman. Infatti istituirà la Camera dell'industria, ma chi sarà il presidente? Demir, che è cresciuto ad Adana e quindi conosce al meglio il territorio, o Yilmaz, che invece proviene da Istanbul?

Intanto Züleyha non ne potrà più di questa guerra, per questo progetterà di fuggire nuovamente, magari prendendo una macchina e scappando in direzione Istanbul.