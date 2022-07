Nuovi appuntamenti con Terra Amara sono in arrivo su Canale 5. La soap turca continuerà a regalare tanti colpi di scena ai telespettatori di Canale 5. Purtroppo, la relazione tra Züleyha e Yilmaz sarà tempestata di ostacoli.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente rivelano che la giovane Altun sarà in preda alla disperazione quando scoprirà che nella cella del suo amato c'è stato un incendio e che Yilmaz è deceduto. Non appena apprenderà la notizia, la donna perderà i sensi. In realtà, però, Akkaya sarà ancora vivo.

Spoiler Terra Amara, episodi Turchia: Yilmaz si scaglia contro Veli

Hünkar farà in modo che Yilmaz venga arrestato per l'omicidio di Naci. La donna, infatti, sarà determinata a dare Züleyha in moglie al figlio. La giovane sarà in stato di gravidanza, e così Hünkar potrebbe smentire le voci sull'infertilità di Demir e dare una discendenza alla sua azienda.

Il figlio di Altun, in realtà, è stato concepito con Yilmaz, ma la madre di Demir vorrà farlo passare come il frutto dell'amore tra suo figlio e Züleyha. Le anticipazioni evidenziano che Akkaya riuscirà a fuggire dalla cella e tornerà nella tenuta di Demir. Qui, però, verrà colpito da Gaffur e tornerà in prigione.

Ritornato in carcere, Yilmaz ritroverà Veli Erdönmez.

Il fratellastro della sua amata non sarà per nulla una bella visione per Akkaya. L'uomo, infatti, è colpevole della situazione in cui i due si trovano adesso, avendo venduto la sorella a Naci per poter pagare i suoi debiti di gioco.

Quando lo vedrà, Yilmaz si scaglierà contro Veli e i due si picchieranno. Veli, inoltre, racconterà ad Akkaya che ormai la sua amata è convolata a a nozze con Yaman.

Anticipazioni Terra Amara, puntate turche: Yilmaz dichiarato morto

In seguito alla colluttazione tra i detenuti, divamperà un incendio nella cella a causa di una piastra accesa che cadrà a terra prendendo fuoco. La polizia interverrà prontamente, tentando di salvare i detenuti, ma purtroppo quattro di loro moriranno.

Tra i nomi dei deceduti figurerà anche quello di Yilmaz, anche se in realtà l'uomo sarà ancora vivo.

Quando Züleyha apprenderà la notizia, avrà uno svenimento.

Dopo il malore ci sarà un salto temporale all'interno della soap. Altun sarà già al settimo mese di gravidanza e sarà ormai convinta di aver perso per sempre l'amore della sua vita. La donna si impegnerà affinché il suo matrimonio con Demir possa funzionare bene, motivata anche dal figlio che sta per mettere al mondo.

Purtroppo Saniye, la domestica che era lì da prima che Züleyha arrivasse, continuerà ad essere dispettosa nei confronti della donna. Altun, giunta ormai al limite della sopportazione, inizierà a tirare fuori il suo carattere.