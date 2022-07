Si prospetta un brutto periodo per Demir nelle prossime puntate di Terra Amara. Dopo aver rischiato di morire sotto una frana, l'uomo verrà incarcerato per un omicidio che in realtà non ha commesso.

Intanto Hünkar verrà a scoprire che il marito non è morto per mano di Fekeli.

Demir accusato dell'omicidio di Said

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir finirà in prigione con l'accusa di aver ucciso Said. Contro di lui non saranno presenti delle prove concrete, ma la polizia si rifiuterà di rilasciarlo fino a quando non verrà effettuato il processo.

Vedere il potente Yaman dietro le sbarre, però, provocherà un po' di paura in alcuni detenuti, mentre altri lo adoreranno alla follia e non faranno altro che lodarlo.

Demir vorrà in qualche modo ringraziarli per questa enorme dimostrazione d'affetto, così deciderà di corrompere alcune guardie per portare in cella un televisore. Un regalo che farà scoppiare di gioia i detenuti.

Il piano di Hünkar per scarcerare Demir

Hünkar, invece, sarà disperata per l'arresto del figlio. Vorrà farlo uscire dalla prigione, così deciderà di mettere su un piano chiedendo la collaborazione di Gaffur. La donna gli chiederà di dichiararsi colpevole dell'omicidio di Said, passando così due anni in prigione, in cambio gli darà le terre che appartengono alla famiglia Yaman presenti nella parte nord di Çukurova, più una somma in denaro pari a 50.000 lire turche e altri lussi.

L'uomo rientrerà a casa e parlerà della questione con la moglie Saniye. Lei proverà a convincerlo ad accettare, visto che il sogno della donna è quello di entrare a far parte dell'alta società. Il sogno di Saniye, però, crollerà ben presto, infatti Demir in carcere verrà a conoscenza del piano della madre, e senza indugio non accetterà la proposta: lui non ha ucciso nessuno e non vuole che qualcun altro si prenda una finta colpa.

Demir viene scarcerato

Intanto proseguono le indagini e Fekeli scopre che Said, in realtà, è stato ucciso da suo cugino Bekur. L'uomo ammetterà che la morte è stata "accidentale" e avvenuta dopo una lite per problemi di denaro. L'uomo viene denunciato da Ali e nello stesso giorno Demir viene rilasciato.

Yilmaz non si troverà d'accordo con la scelta di Ali e lo accuserà di aver fatto liberare Demir che, nonostante non abbia ucciso Said, ha comunque compiuto altri crimini.

Demir abbandona villa Yaman

Demir torna nella villa, dove viene accolto a braccia aperte da tutta la famiglia. La pace, però, durerà poco, infatti Hünkar lo accuserà di averle detto una bugia sulla morte del padre. Infatti, per anni, Demir ha sempre detto che l'omicidio era stato compiuto da Fekeli con un colpo di arma da fuoco.

La donna lo rimprovererà e l'uomo, stanco della situazione, deciderà di prendere Züleyha, il bambino e di abbandonare la villa.