A partire dal 25 luglio previsto cambio di programmazione per Terra Amara, la serie turca che racconta le vicende di Züleyha e Yilmaz. Infatti verrà anticipata la messa in onda, che partirà dalle 14:45.

Terra Amara anticipa la messa in onda

Cambio programmazione per Terra Amara, la Serie TV turca che da quasi tre settimane sta appassionando il pubblico di Canale 5. A partire da lunedì 25 luglio, infatti, la serie si scambierà il posto in palinsesto con Un altro Domani.

Di conseguenza, Terra Amara andrà in onda a partire dalle 14:45 e a seguire ci sarà l'appuntamento con Un altro domani (intorno alle 15:45).

Al momento non sono stati resi noti i motivi di questo cambio.

Le anticipazioni dal 25 al 29 luglio

Ma che cosa attende i telespettatori di Terra Amara nella settimana che va dal 25 al 29 luglio? Yilmaz sarà ancora in carcere e da Veli, il fratellastro di Züleyha, apprenderà che la sua amata ha sposato Demir Yaman. Ovviamente non la prenderà bene: nascerà una colluttazione, che coinvolgerà anche altri detenuti. Alla fine, a causa di tutto ciò, scoppierà un incendio e i media locali riporteranno la notizia, affermando che tra le vittime c'è anche Yilmaz: per Züleyha sarà l'inizio di un incubo.

Saniye, intanto, verrà licenziata e Gaffur le intimerà di scusarsi con Züleyha. Lo farà? Assolutamente no, per questo motivo il marito la sbatterà fuori casa.

Alla fine Gaffur trascinerà Saniye da Züleyha per chiederle perdono in ginocchio, la ragazza accetterà le scusa solo per fare un favore alla suocera. Per Demir, invece, non ci saranno in arrivo buone notizie. Crederà di essersi sbarazzato di Yilmaz, invece il ragazzo è vivo e vegeto. Yaman non rimarrà con le mani in mano e contatterà subito Sait: vuole che faccia fuori Yilmaz.

Yilmaz rischia di essere ucciso

Il tentato omicidio a Yilmaz non andrà a buon fine grazie all'intervento di Fekeli, proprio per questo gesto tra i due inizierà a instaurarsi un rapporto fraterno. Sermin, invece, vorrebbe chiedere a Demir dei soldi che le possano permettere di mantenere Betul, che si trova a vivere a Parigi. Lui non accetterà, sarà disposto a darle dei soldi solamente se gli permetterà di acquistare la sua villa.

Sempre Demir apprenderà che Yilmaz uscirà presto dal carcere grazie all'indulto. Non se ne farà una ragione e proverà a far sì che ciò non accada.

I suoi tentativi non andranno a buon fine e Yilmaz uscirà dal carcere. Lui avrà paura che il ragazzo possa raggiungere la sua Züleyha, così incaricherà i suoi uomini di cercarlo. Sermin, invece, temerà che la sua parte di eredità possa andare nelle mani di Züleyha, per questo con l'aiuto di Saniye proverà a ucciderla, ma anche il suo piano non andrà a buon fine.