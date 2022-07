Interessanti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 25 al 29 luglio in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Turchia, rivelano che Saniye perderà il lavoro alla tenuta, causando il malumore del marito Gaffur. Fekeli, invece, salverà la vita di Yilmaz Akkaya, l'amato di Zuleyha da un agguato in carcere.

Anticipazioni Terra Amara, puntate 25-29 luglio: Saniye viene licenziata dalla tenuta

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 25 a venerdì 29 luglio rivelano che Yilmaz scoprirà che Zuleyha si è sposata con Demir durante una discussione con Veli in galera.

I due detenuti arriveranno alle mani, tanto che la rissa coinvolgerà altre persone. Intanto, si spargerà la notizia del decesso di Akkaya, rimasto coinvolto in un incendio in prigione. Una novità, che ovviamente sconvolgerà la sua amata. A tal proposito, Demir organizzerà addirittura una festa mentre Hunkar apparirà gelosa della nuora, visto che da quando c'è lei viene troppo trascurata dal figlio. Saniye, nel frattempo, si confiderà con Gulten e Fadik dopo essere stata licenziata dalla tenuta. Alla fine, Gaffur la prenderà a schiaffi, ordinandole di andare a chiedere scusa a Zuleyha.

Demir e Sait si mettono d'accordo per far fuori Yilmaz

Nelle puntate di Terra Amara trasmesse a luglio, il direttore informerà Demir che Yilmaz è stato dimesso dall'ospedale, tanto da essere stato riportato già in cella.

Gaffur, invece, porterà Fadik davanti a Zuleyha per chiederle perdono. Hunkar, a questo punto, prenderà che anche Saniye chieda scusa alla nuora. Ma la domestica si rifiuterà, tanto che il capomastro la trascinerà fuori di casa, non considerandola più sua moglie.

Fekeli, intanto, consegnerà del denaro a tutti i detenuti, se Yilmaz rifiutasse il suo aiuto.

Demir e Sait si metteranno d'accordo per far fuori Akkaya. Zuleyha, invece, accetterà le scuse di Saniye, tanto da prostrarsi in ginocchio davanti ai suoi pedi. La domestica apparirà devastata e per questo sua cognata correrà a consolarla.

Fekeli salva la vita all'amato di Zuleyha

Un complice di Demir, intanto, cercherà di uccidere Demir in prigione.

Fortunatamente l'amato di Zuleyha verrà salvato grazie all'intervento di Fekeli. Un salvataggio, che porterà i due uomini a stringere un rapporto come tra padre e figlio. Sermin, invece, chiederà a suo cugino i soldi per mantenere sua figlia Betul a studiare in Francia. Una richiesta economica, che tuttavia manderà su tutte le furie il giovane Yaman, che cercherà di costringerla ad accettare un'offerta di acquisto per la villa della donna.