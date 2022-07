Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha verrà a sapere che il fratellastro Veli è morto e crederà che dietro la sua scomparsa ci sia lo zampino di Hünkar. Intanto anche Sermin si renderà conto che non riuscirà più ad avere indietro i soldi che ha prestato al fratellastro di Züleyha.

Demir prova a conquistare Züleyha

Demir sa benissimo che Züleyha non è realmente innamorata di lui, così cercherà in qualche modo di conquistare realmente il cuore della moglie. Le organizzerà delle serate romantiche e le farà un bellissimo regalo di compleanno.

Intanto la ragazza vorrà mettere in cattiva luce Sermin, soprattutto agli occhi di Hünkar e Demir. Si sa che la madre Betül ha sempre sofferto per l'arrivo di Züleyha, perché sa che la figlia potrebbe perdere dei soldi in un'eventuale eredità degli Yaman.

Yilmaz perde la sifda contro Demir

Yilmaz sarà sempre più preso dal lavoro, visto che dal lato sentimentale le cose non andranno per niente bene. Recentemente ha fondato la Camera dell'industria e arriverà il giorno della nomina del presidente, chi sarà? Demir o Yilmaz. Quest'ultimo purtroppo perderà e la sua reazione sarà un misto tra sconfitta e rabbia. L'amico Fekeli, però, gli farà capire che questo è solo l'inizio della battaglia e che non deve arrendersi.

Intanto Demir scoprirà che Gaffur stava per uccidere Yilmaz in ospedale, così prenderà una decisione drastica che cambierà per sempre non solo la sua vita, ma anche quella della moglie.

Züleyha scopre che Veli è morto

Anche per Sermin arriveranno dei guai. La donna, poco tempo prima, era caduta nella trappola del fratellastro di Züleyha, Veli.

L'uomo, infatti, aveva provato a sedurre la donna solo per estorcerle dei soldi, infatti le aveva detto che un suo amico stava per intraprendere una nuova e vantaggiosa attività, ma lui non aveva i soldi necessari per fare un investimento. Così Sermin si era offerta di dargli il denaro necessario ma, nelle prossime puntare di Terra Amara, scoprirà non solo di essere stata truffata, ma che il fratello di Züleyha è anche morto, così avrà la certezza che non potrà più avere dietro i suoi soldi.

Anche Züleyha verrà a sapere della morte di Veli e secondo lei, dietro, potrebbe esserci lo zampino di Hünkar.

Intanto successivamente tra Sermin e Züleyha si instaurerà una sorta di amicizia. Si avvicineranno sempre più e un giorno andranno a passeggiare per le vie di Adnan con la nuova macchina di Züleyha, che all'improvviso si romperà, ma in loro aiuto arriverà YIlmaz, che riparerà la macchina e permetterà alle due donne di rientrare in villa. Ovviamente questo incontro emozionerà parecchio i due ex fidanzati.