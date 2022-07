Le ultime anticipazioni di Terra Amara che arrivano dalla Turchia hanno come protagonista Zuleyha, che perde il bambino a causa di un incidente. Purtroppo, per lei arriveranno tempi bui e la sofferenza la farà precipitare in un vicolo cieco. Ad evitare che ci sia un'altra tragedia, ci penserà Umir, che metterà da parte il suo orgoglio e il suo risentimento.

Nel frattempo, Umit verrà a sapere come stanno davvero le cose sulla sua vera madre e per lei la vita cambierà nel giro di pochi minuti. Una scoperta che senza dubbio avrà delle conseguenze inaspettate.

Di seguito, gli spoiler di Terra Amara.

Terra Amara, le nuove anticipazioni: Zuleyha scopre cosa ha fatto Demir

Dalla Tirchia arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara. Come svelano gli spoiler, Zuleyha viene a sapere che Demir ha sparato a Fekeli, che si accascia davanti agli operai sbigottiti. Quando Fikret viene informato da Umit dell'accaduto, giura vendetta.

Ma le cose non sempre sono come sembrano. Demir, infatti, informa Zuleyha sul fatto che i proiettili erano a salve, ma la giovane non crede a una sola parola. Fekeli però, la rassicura dicendole che è stata tutta una farsa per portare in salvo Fikret fuori dal suo nascondiglio.

Sevda e Umit sono madre e figlia

Continuando con le ultime anticipazioni della soap, sappiamo che Sevda e Zuleyha verranno a sapere da Demir che cosa è successo con Fikret.

Zuleyha, che si sente in colpa per quanto successo con Umit, si rifugia nelle braccia di Zuleyha. Ma ecco che un altro avvenimento sta per scombinare le trame di Terra Anara, Sevda va a casa di Umit, pronta a rivelarle di essere la sua vera madre e di non averla mai abbandonata. La pregherà di non odiarla e di darle una possibilità

Umit, sconvolta, abbraccia la madre ritrovata tra le lacrime.

Ma i tempi dei segreti non sono finiti, visto che verrà alla luce il fatto che Zuleyha aspetta un bambino, fatto che veleva mantenere assolutamente segreto.

Umit salva la vita di Zuleyha, anticipazioni Terra Amara

Dopo aver riflettuto a lungo, Sermin rivela a Demir che Zuleyha aspetta un bambino. Nel frattempo, la giovane si allontana in macchina e ha un grave incidente.

A trovarla è Umit, che non la abbandona al suo destino, prestandole le prime cure.

Purtroppo, le notizie sono tremende per la povera Zuleyha: le ferite che ha riportato sono molto gravi e hanno causato la perdita del bambino che porta in grembo. La giovane si lascia andare a un pianto disperato. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Terra Amara, Umit ripensa a quanto successo e si sente in pace con se stessa per non aver lasciato la sua rivale in amore alla mercé del destino. Anche se ha perso il bambino, è viva.