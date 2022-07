Tommaso Stanzani e sua mamma hanno rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Tra i vari argomenti trattati da mamma e figlio, si è parlato anche del coming out del ballerino. La donna ha ammesso di aver compreso la situazione molto prima che il figlio le parlasse del suo orientamento. L'unica paura della signora Stanzani era quella che il figlio non avesse un'adolescenza spensierata come i coetanei.

Il momento in cui la mamma ha capito l'orientamento del figlio

La mamma di Tommaso Stanzani ha precisato di non aver mai avuto problemi sull'orientamento del figlio.

Nel corso dell'intervista la donna ha spiegato di ricordare perfettamente il momento in cui ha compreso che Tommaso era interessato ad un "lui" piuttosto che una "lei.

Nel dettaglio, Tommaso era tornato dalla Coppa di Germania e si era preso una cotta per un partecipante. La donna ha rivelato di aver fatto la lista di tutte le ragazze della nazionale italiana, iberica, tedesca, ma nessuna corrispondeva alla descrizione. A quel punto, la donna ha compreso che il cuore di Tommaso batteva per un ragazzo: "Lui è rimasto fermo, è diventato rosso e si è rilassato".

Le parole della signora Stanzani

Nel corso del racconto legato al coming out, la mamma dell'ex allievo di Amici 20 ha confidato che aveva già compreso la situazione molto tempo prima: "Sono sincera, fin da piccolo avevo capito".

La diretta interessata ha raccontato che, quando scartavano i regali, Tommaso si metteva la coccarda in testa era molto vanitoso.

La mamma di Tommaso Stanzani non ha avuto problemi, ma timore sì: "Avevo paura che non potesse avere la stessa adolescenza degli altri ragazzi". Come spiegato dalla diretta interessata, non è così facile passeggiare mano nella mano per un ragazzo omosessuale.

La versione del ballerino

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della mamma, Tommaso Stanzani ha confidato di aver compreso i timori della mamma. Il ballerino ha precisato di aver capito il suo orientamento a soli 14 anni: "Ero una diva già da piccolo". Il 21enne ha confermato di non avere mai trovato un muro in famiglia, anzi è stato appoggiato fin dall'inizio: "Se avessi incontrato un muro per me sarebbe stato difficile essere me stesso".

Oggi, Tommaso Stanzani è felicemente fidanzato con Tommaso Zorzi: i due si sono incontrati dopo Amici 20. Da quel momento sono diventati inseparabili, fanno coppia coppia fissa e hanno anche intrapreso una convivenza a Milano. Lo stesso Stanzani ha ammesso che, come in tutte le coppie, ci sono alti e bassi, ma che al fianco di Tommaso Zorzi ha trovato la sua felicità.