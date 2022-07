Dopo l'ufficialità della separazione tra Totti e Blasi, sono emersi dei presunti retroscena. Secondo quanto riportato da Pipol Gossip (testata social a cura di Gabriele Parpiglia), le immagini riguardanti l'ex capitano della Roma sotto casa della nuova fiamma avrebbero creato una frattura insanabile con l'ex moglie Ilary Blasi. Nel dettaglio, si parlerebbe di un presunto accordo stipulato tra i due ex coniugi che sarebbe stato infranto dall'ex calciatore.

Il rumor

Il primo a lanciare la "bomba di gossip" sulla fine del matrimonio tra Totti e Blasi era stato Dagospia.

A seguire, ci aveva pensato il settimanale Chi: il direttore Signorini aveva pubblicato in anteprima le immagini di Francesco Totti sotto casa della sua nuova fiamma.

Stando a quanto riportato sulla pagina social di Pipol Gossip, gli scatti riguardanti l'ex calciatore della Roma avrebbero creato una frattura insanabile tra i due coniugi: "Il patto tra Ilary e l'ex marito era quello che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme". Il presunto accordo tra i due ex coniugi avrebbe consentito a entrambe di evitare l'esposizione mediatica.

In seguito allo scoop, la presentatrice avrebbe reagito andando su tutte le furie. Per questo motivo che sarebbe anche saltato il comunicato congiunto, tanto da portare Ilary e Francesco a ufficializzare la fine del matrimonio in due comunicati distinti, divulgati a distanza di alcuni minuti.

La versione di alcune persone vicine all'ex calciatore

Francesco Totti è stato avvistato sotto casa della sua nuova fiamma. Il diretto interessato per non essere "scoperto" si sarebbe fatto accompagnare da un amico alle 20:30 per poi ritornare alla sua auto intorno alle 2:30. La cautela usata dallo sportivo, non sarebbe servita a nulla.

Dopo le immagini riguardanti l'ex calciatore, anche persone vicine a Totti avrebbero cominciato a parlare di "frequentazione segreta". Nello specifico, il "Pupone" avrebbe preso parte alla finale di Conference League insieme a Noemi. Inoltre, la nuova coppia sarebbe andata più volte a cena insieme al ristorante lontano da occhi indiscreti.

Noemi, parla un ex fidanzato

La nuova fiamma si chiama Noemi Bocchi e in passato è stata fidanzata con un ex tronista di Uomini e Donne: stiamo parlando di Gianfranco Apicerni, oggi "postino" di C'è Posta per Te. Intervistato dal magazine DiPiù, Gianfranco ha precisato che non c'è nulla di male nel parlare di una relazione del passato: "Un amore che ricordo con piacere, perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita". Al tempo stesso, però, il diretto interessato ha ammesso di non voler entrare nel merito per non creare polemiche o disguidi alla sua ex.

L'ex marito di Noemi invece, in passato ha insinuato che la donna voglia sola avere visibilità dalla relazione con Francesco Totti.