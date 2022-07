Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione dopo ben vent'anni di nozze. La comunicazione è stata data dalla conduttrice e soubrette ieri, lunedì 11 luglio 2022, in una nota diffusa dalla sua agente. A distanza di pochi minuti, è stato l'ex capitano della Roma a confermarla, dichiarando di voler il rispetto e la privacy per il bene della loro famiglia. Totti, infine, ha spiegato che rimarrà sempre accanto alla sua ex moglie per la crescita dei loro figli Christian di 16 anni, Chanel di 15 e Isabel di 6.

Le parole Francesco Totti e Ilary Blasi sulla rottura

"Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato" ha fatto sapere Ilary Blasi all'Ansa, spiegando di non voler rilasciare ulteriori affermazioni per discrezione su un fatto così delicato come la separazione. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile" ha dichiarato Francesco Totti, confermato quanto annunciato dalla ormai ex moglie. "Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli", ha poi aggiunto l'ex capitano della Roma, facendo riferimento alle smentite dei rumor diffusi da Dagospia sulla crisi matrimoniale.

"Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie" ha infine chiosato Totti, senza aggiungere altre dichiarazioni.

Le voci sul presunto tradimento di Totti con Noemi

Una notizia che circolava da mesi, da quando Dagospia rivelò il presunto tradimento di Francesco Totti con la giovane trentaduenne Noemi Bocchi, dando per certe le voci di un'incombente separazione con Ilary Blasi.

La conduttrice dell'Isola dei famosi, inoltre, aveva smentito prontamente i Gossip in un'intervista rilasciata a Verissimo, parlando di 'illazioni' sul suo matrimonio con l'ex capitano della Roma. A quanto pare, però, i due non sono più apparsi insieme né sui social e né nella loro vita privata, nonostante avessero più volte tentato di ricucire il rapporto.

I due, infatti, trascorrevano molto spesso i loro giorni da separati e distanti: Ilary a Milano, mentre Totti a Roma o in giro per il mondo in compagnia della presunta nuova fidanzata, Noemi.

Ilary Blasi e il presunto flirt con Luca Marinelli

Sembrerebbe che anche Ilary Blasi sia impegnata sentimentalmente da diverso tempo. Stando a diverse indiscrezioni, pare che la presentatrice romana si sia invaghita di un giovane uomo, molto affascinante, frequentato nel corso delle trasferte per condurre l'Isola dei famosi 2022. Si tratterebbe di Luca Marinelli, attore che ha recitato in Diabolik, Non essere cattivo e Lo chiamavano Jeeg Robot. Quest'ultimo, però, non ha mai confermato e smentito il gossip, mentre Blasi si è limitata a smentire a Verissimo, dichiarando: "Io, Luca Marinelli non lo conosco".