Armando Incarnato è finito in tendenza sui social. Cos'ha fatto stavolta il cavaliere di U&D? Lui nulla, ma una influencer su TikTok ha postato un video in cui vengono mostrate le varie acconciature sfoggiate dal campano negli studi del dating show di Canale 5. Al momento il diretto interessato ha preferito non replicare, ma non è la prima volta che viene preso di mira per i suoi look stravaganti.

L'episodio incriminato

La tiktoker Issamell ha pubblicato un video riguardante Armando Incarnato. Nel dettaglio, la ragazza ha inserito tutte le pettinature sfoggiate dal cavaliere di U&D.

Nella clip diventata virale in pochissime ore, si vede Armando essere paragonato a diversi personaggi famosi: Damon Salvatore, Alladin, Dua Lipa, Lucifer, il calciatore David Beckam, Giordana Angi, Edward Cullen, Antonella Venditti, Orlando Bloom e John Wick.

La ragazza sul proprio account condivide video riguardanti il dating show di Maria De Filippi. Nello specifico, la giovane si diverte a mettere insieme spezzoni di puntate o situazioni ironiche.

L'ironia del web

Ovviamente, la clip dedicata ad Armando Incarnato non è passata inosservata. Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso un commento ironico sui vari personaggi paragonati al cavaliere di U&D.

Un utente ha scritto: "Per favore, stesa per terra". Un'altra ragazza ha chiesto di pubblicare la clip su vari social in modo da renderlo sempre più virale. Un'altra telespettatrice ha ammesso di piangere dalle risate.

Al momento il diretto interessato ha preferito non replicare. Tuttavia, non è escluso che il cavaliere campano non decida di intervenire.

D'altronde non è la prima volta che viene preso di mira sui social per il suo look stravagante. Di recente, Incarnato sul proprio account Instagram aveva inviato un messaggio ai leoni da tastiera: "La bellezze è soggettiva, l'intelligenza no... Siete delle capre".

Armando Incarnato criticato da un ex cavaliere del dating show

L'atteggiamento di Armando Incarnato a U&D è spesso finito al centro delle polemiche.

In un'intervista rilasciata a PiùDonna, l'ex cavaliere Simone Virdis ha punzecchiato il trio formato da Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato: "Sono più opinionisti che partecipanti al programma". A detta dell'ex volto del dating show di Maria De Filippi, al trio Ida-Gemma-Armando la redazione consentirebbe di fare tutto ciò che vuole solo ed esclusivamente per regalare visibilità al programma.

Nella realtà, però, secondo Simone, i tre protagonisti "storici" non sarebbero affatto interessati a trovare l'amore all'interno del dating show di Maria De Filippi: "“Finché il programma lo accetta, loro andranno avanti”.