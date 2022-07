Diego Daddi, ex volto di Uomini e donne, si è diplomato. Un annuncio che ha scatenato accese polemiche in rete, al punto che sua cognata Serena Enardu, anche lei ben nota al pubblico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, ha scelto di intervenire in prima persona.

Serena ha spezzato una lancia in favore di Diego, sottolineando quanto sia importante che ognuno si senta libero di prendersi le proprie soddisfazioni in qualsiasi momento della sua vita, senza dover dare conto agli altri.

Diego Daddi, ex volto di Uomini e donne, si è diplomato a 38 anni

Nel dettaglio, Diego Daddi ha annunciato di aver portato a compimento il suo percorso di studi e di essersi diplomato dopo che in passato si ritrovò ad affrontare un trascorso decisamente burrascoso.

Fin da bambino, infatti, scelse il mondo del calcio: ricopriva il ruolo di portiere e quella era la sua grande passione.

Cresciuto senza padre, Diego nel corso degli anni si è sempre preso cura in prima persona della sua mamma, fino a quando la donna è venuta a mancare e questa è stata l'ennesima battuta d'arresto nella sua vita.

Nonostante le varie sofferenze, Diego in questo ultimo periodo ha scelto di riprendere in mano il suo percorso di studi e lo ha fatto conseguendo il diploma in ragioneria.

Serena Enardu sbotta contro chi critica Diego

Dopo l'annuncio social, non sono mancate le critiche e le polemiche da parte di coloro che hanno puntato il dito contro l'ex volto di Uomini e donne, per aver conseguito il diploma all'età di 38 anni.

A difenderlo, però, ci ha pensato la cognata Serena Enardu, che tramite il suo profilo ufficiale Instagram, ha risposto per le rime ai vari detrattori che avevano puntato il dito contro Diego.

"La vita non è uguale per tutti. Non rompete i c...", ha sbottato Serena dalle storie del suo profilo ufficiale Instagram ribadendo a chiare lettere che ognuno deve sentirsi libero di potersi prendere le proprie soddisfazioni quando meglio crede.

Prosegue la love story tra Diego Daddi ed Elga Enardu dopo Uomini e donne

Insomma, ci ha pensato la cognata di Diego a silenziare tutti coloro che sui social hanno bersagliato il ragazzo per la sua scelta di diplomarsi in "tarda età".

Intanto, a distanza di un po' di anni dalla sua esperienza a Uomini e donne, dove si mise in gioco come corteggiatore della tronista Claudia Piumetto, Diego continua ad essere felice al fianco di Elga Enardu.

I due si sono conosciuti e innamorati nel periodo in cui Elga partecipò come tronista al programma di Maria De Filippi e da quel momento non si sono più lasciati, proseguendo insieme il loro percorso di vita fuori dallo studio televisivo di Canale 5.