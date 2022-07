Sono giornate difficili quelle che stanno vivendo alcuni storici protagonisti di U&D. In rete, infatti, non si parla d'altro che delle tante coppie che si stanno separando in quest'inizio estate, la maggior parte delle quali sono formate da ex volti del dating-show. Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono detti addio dopo sei anni insieme, mentre Matteo Ranieri e Valeria Cardone non hanno festeggiato neppure il terzo mesiversario.

Aggiornamenti sugli amori nati a U&D

Non è un periodo particolarmente fortunato per le coppie che si sono formate negli studi di U&D nelle ultime edizione.

In questi giorni, infatti, siti e riviste di Gossip si stanno occupando degli annunci coi quali alcuni personaggi hanno ufficializzato la fine delle loro storie d'amore.

A lasciarsi dopo circa sei anni insieme, sono stati Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. I due giovani si sono conosciuti nel lontano 2016 all'interno degli Elios, dove lui ricopriva il ruolo di tronista e lei quello di corteggiatrice.

La conoscenza tra i ragazzi è stata contrassegnata da alti e bassi, anche perché il romano era molto preso anche dall'altra sua spasimante, Martina Luchena.

Dopo mille peripezie, il protagonista del Trono Classico ha deciso di fidanzarsi con la persona che sentiva più affine al suo carattere, ed ha avuto ragione perché la loro relazione è andata avanti per moltissimo tempo.

I comunicati dei personaggi di U&D

Camilla e Riccardo hanno sempre vissuto in modo riservato la loro storia d'amore; sin dall'inizio, infatti, hanno condiviso poco o nulla del loro quotidiano sui social network, anche se la ragazza lavora come influencer da qualche anno.

L'altro giorno, un po' a sorpresa, è stata proprio l'ex corteggiatrice a postare un lungo messaggio su Instagram per comunicare a tutti la fine della sua lunga relazione.

La giovane non è scesa nei particolari del perché non è più fidanzata con Gismondi, anzi ha chiesto ai fan di rispettare la privacy di entrambi e di continuare a seguirli singolarmente e non più come coppia.

Lo stesso giorno in cui è stata ufficializzata questa rottura, un'altra ex corteggiatrice di U&D ha usato i social per fare altrettanto.

In una storia che ha postato di recente, Valeria Cardone ha confermato la fine del rapporto con Matteo Ranieri, iniziato meno di tre mesi fa e da subito al centro delle chiacchiere per una precoce crisi.

La segnalazione sul tronista di U&D

Valeria ha pubblicato un breve messaggio per ufficializzare l'addio a Matteo e per far sapere di essere in un periodo difficile e triste della sua vita. L'ex tronista di U&D, invece, ha preferito difendersi dai tanti attacchi che ha ricevuto in queste settimane, soprattutto da quelli di chi lo accusa di aver preso in giro sia Cardone che il pubblico legandosi ad una persona per la quale non ha mai provato un reale sentimento.

Che questa coppia non avesse molte possibilità di durare, lo avevano intuito anche alcuni influencer che da settimane riportavano voci piuttosto pessimistiche sul futuro dei due giovani.

Deianira Marzano, ad esempio, ci ha tenuto ad informare i proprio follower di Instagram di alcune indiscrezioni che le sono arrivate all'orecchio dopo la rottura ufficiale tra Matteo e Valeria.

"Lui l'ha lasciata da molto tempo, anche perché è innamorato di un'altra persona. Questo, però, è un amore impossibile", ha raccontato la napoletana nelle scorse ore.

La segnalazione più spiazzante, però, è quella secondo la quale il ligure avrebbe sostenuto un provino per il Grande Fratello Vip professandosi single nel periodo in cui era ancora legato a Cardone.