Si sta facendo un gran parlare del nuovo intervento chirurgico al quale potrebbe sottoporsi Gemma Galgani prima di tornare a U&D. La rivista Nuovo sostiene che la dama del Trono Over punti a ritoccare il naso, tant'è che un esperto le ha anche dato dei consigli su cosa sarebbe meglio fare per apparire più giovane e armoniosa. A commentare questa notizia, è stata anche Tina Cipollari con una frecciatina velenosa che sta facendo il giro della rete.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Anche se U&D è in vacanza, alcuni suoi personaggi storici non smettono di alimentare il Gossip con i loro comportamenti o con l'utilizzo che fanno dei social network.

Tra i più chiacchierati, c'è sicuramente Gemma Galgani. Dopo essere stata al centro dell'attenzione dei media per settimane per un possibile addio definitivo al Trono Over, la torinese è tornata in prima pagina per un altro motivo.

La rivista diretta da Riccardo Signoretti, infatti, in questi giorni si è occupata di quello che la 72enne vorrebbe fare durante la pausa estiva del dating-show, un qualcosa che sembra essere diventato consuetudine. Stando a quello che si legge anche in rete, la dama sarebbe pronta ad affidarsi per l'ennesima volta al chirurgo plastico per rifare il naso. Nelle intenzioni della protagonista del format Mediaset, dunque, ci sarebbe quella di sottoporsi a una rinoplastica per migliorare il suo profilo, rendendolo più armonioso e in linea con il suo aspetto.

La stoccata della vamp di U&D

A commentare l'ultima indiscrezione che è trapelata su Gemma è stata anche Tina. I più attenti, infatti, hanno intercettato un commento che l'opinionista di U&D ha fatto su Instagram in merito ai possibili ritocchini che potrebbe fare la sua "antagonista" televisiva.

"Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest'anno recati direttamente a Lourdes", ha tuonato la vamp di Canale 5 sui social network.

La frecciatina di Cipollari si è conclusa con una riflessione pungente sull'aspetto fisico di Galgani: "Solo un miracolo ti potrebbe rendere bella".

Insomma, l'astio che la collega di Gianni Sperti nutre nei confronti della dama del Trono Over è ancora alle stelle. Anche se negli ultimi mesi l'ha attaccata meno, sembra proprio che Tina non abbia intenzione di mollare la presa e a settembre potrebbe ripartire carica più che mai.

I rumor sulla prossima edizione di U&D

Se Gemma intende veramente rifarsi il naso, è presto per saperlo con certezza. Le ultime apparizioni della torinese sui social network, risalgono a qualche giorno fa, quando si è rivista con l'amica Ida Platano. Le due si sono mostrate sorridenti e affiatate, felicissime di trascorrere un po' di tempo insieme a oltre un mese dall'ultimo incontro negli studi di U&D (le registrazioni sono terminate il 19 maggio).

Fino a pochi giorni fa, dunque, Galgani non aveva nulla di diverso, quindi la rinoplastica che si dice abbia in mente di fare potrebbe essere programmata per le prossime settimane. Chi segue il dating-show da anni ricorderà sicuramente che la 72enne non è nuova ai ritocchini: nell'ultimo periodo, infatti, la dama del Trono Over ha rifatto i denti, il volto con un lifting, il seno e le labbra.

L'intervento al naso andrebbe a completare il quadro delle parti del corpo che Gemma ha voluto ringiovanire, con l'obiettivo di risultare più bella e attraente agli occhi degli uomini che conosce davanti alle telecamere. Secondo Tina, però, neppure il chirurgo potrebbe nulla di fronte al tempo che passa e Galgani dovrebbe rassegnarsi all'età che ha e ai segni che le ha lasciato.