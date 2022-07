Disavventura per Gianni Sperti che, in queste ore, si è ritrovato in difficoltà in vacanza. L'opinionista di Uomini e donne, approfittando della pausa estiva del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, si è concesso un periodo di pausa e di relax concedendosi una vacanza in Egitto.

Tuttavia, quello che doveva essere un periodo di tranquillità e assoluto relax, si è trasformato in una sorta di incubo per Gianni Sperti che sui social ha raccontato di aver dovuto fare i conti con la perdita dei bagagli.

Disavventura per Gianni Sperti in vacanza: cosa gli è successo

Nel dettaglio, in questi giorni Gianni Sperti ha reso partecipi i suoi tantissimi fan social della vacanza che si è concesso in Egitto.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando il celebre e storico opinionista di Uomini e donne, non ha dovuto fare i conti con la prima difficoltà: la perdita del bagaglio.

In aeroporto, infatti, Sperti ha dovuto fare i conti con la sparizione della sua valigia che non è mai arrivata a destinazione.

Dopo aver superato tutta la trafila prevista, Gianni è riuscito a recuperare il bagaglio ma non è finita qui, perché pochi giorni dopo ha dovuto fare i conti con l'ennesima difficoltà.

L'opinionista di Uomini e donne sbotta e denuncia tutto sui social

Gianni ha raccontato sui social di aver preso un nuovo aereo (sempre con la stessa compagnia aerea), questa volta diretto a Luxor.

Anche questa volta, il suo bagaglio è stato smarrito, così come ha denunciato per l'ennesima volta sui social il protagonista di Uomini e donne.

"La chiameremo: la maledizione del Nilo", ha sentenziato Gianni Sperti sui social dove ha raccontato di aver perso nuovamente i bagagli.

"Il mio bagaglio non è mai arrivato. La compagnia aerea è la stessa, con la quale non viaggerò mai più", ha sbottato l'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi decisamente amareggiato per questo ennesimo inconveniente in vacanza.

'Non mi è mai successo', sentenzia Gianni Sperti sui social

"Ho viaggiato tanto, molti di voi lo sanno perché mi seguite e non mi è mai successo", ha chiosato Gianni Sperti.

Intanto, fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne: il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre su Canale 5.

Anche quest'anno, al centro delle dinamiche dello show Mediaset, ci saranno le vicende dei protagonisti del trono classico e quelle del trono over, che torneranno a "convivere insieme", per tutta la durata della nuova stagione televisiva 2022/2023. Chi saranno i nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco da settembre? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.